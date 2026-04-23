Співробітники ДБР з виявленими дронами. Фото: ДБР

Слідчі ДБР завершили розслідування щодо офіцера, через недбалість якого бойовий підрозділ нібито втратив 84 FPV-дрони. Безпілотники виявили під час іншого розслідування, повернули власникам, а командира планують віддати під суд.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними ДБР, у липні-серпні 2024 року підрозділ фігуранта справи отримав 84 дрони для виконання бойових завдань на Донеччині. Командир взводу не забезпечив належний облік і збереження техніки, через що безпілотники були втрачені: вони коштували державі близько 1,5 млн грн.

Зазначені дрони виявили під час іншого кримінального провадження — розслідування незаконного обігу зброї. Слідчі встановили власників техніки та повернули всі 84 дрони до військової частини.

Офіцеру висунули обвинувачення в недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 статті 425 ККУ). Максимальне покарання, яке загрожує командиру взводу, — вісім років ув’язнення.

