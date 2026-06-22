Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Шестеро вихідців з Покровської громади зможуть отримати компенсації за житло, яке залишилося в окупації чи зоні бойових дій — це у межах державної програми. Скористатися нею поки можуть лише окремі категорії переселенців з-поміж ветеранів та військових.

Про це повідомили у Покровській МВА.

Там розповіли, що днями спеціалізована комісія розглянула ще шість заяв від переселенців із Покровської громади на отримання житлових ваучерів. Їх видають як компенсацію за домівку, яка залишилася на тимчасово окупованій території або ж зоні бойових дій.

За результатами перевірки поданих документів усі заяви схвалили.

Зазначимо, що користатися програмою наразі можу лише окремі категорії ВПО — учасники бойових дій та захисники з інвалідністю внаслідок війни. Вони отримують 2 мільйони гривень, які можна витрати на:

купівлі квартири чи будинку (або інвестування у його будівництво);

сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Ваучер діє до п’яти років, передавати його не можна.

Отримати консультацію щодо порядку оформлення допомоги для вихідців з Покровська можна в управлінні соціального захисту населення за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 56. Телефон для довідок: +39 (095) 399-90-55.

Нагадаємо, усю корисну інформацію щодо компенсацій за зруйноване житло й житлових ваучерів, зокрема, журналісти Вільного Радіо зібрали в посібнику.