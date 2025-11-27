Стела Донецької області у 2025-му. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

Влада Донеччини надала ще трьом підприємствам регіону статус “критично важливих”. Вони зверталися до посадовців, аби підтвердити свою значущість для області.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

У четвер, 27 листопада, влада Донецької області надала ще трьом підприємствам статус “критично важливих”. Рішення приймали під час засідання спеціальної комісії.

Зокрема, вона визначає значущість бізнесу для області за двома чинниками — функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Аби підтвердити такий статус, до посадовців звернулися з таких галузей:

два транспортних підприємства;

одне промислове підприємство.

Які саме підприємства отримали цей статут — не розголошують. Вони надали необхідні документи, тож тепер мають привілей бронювання військовозобов’язаних співробітників від мобілізації.

Нагадаємо, на вересень 2025-го у Донецькій області було 200 підприємств, установ та організацій, які визнали критичними.

Також з середини жовтня цього року для фермерських господарств Донецької області спростили вимоги для визнання їх критично важливими підприємствами. Їм необхідно відповідати лише двом критеріям.