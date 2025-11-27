Підтримати
Ще три підприємства Донецької області визнали критично важливими (деталі)

Богдан Комаровський
Влада Донеччини надала ще трьом підприємствам регіону статус “критично важливих”. Вони зверталися до посадовців, аби підтвердити свою значущість для області.

Про це повідомили у Донецькій ОВА. 

У четвер, 27 листопада, влада Донецької області надала ще трьом підприємствам статус “критично важливих”. Рішення приймали під час засідання спеціальної комісії. 

Зокрема, вона визначає значущість бізнесу для області за двома чинниками — функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Аби підтвердити такий статус, до посадовців звернулися з таких галузей: 

  • два транспортних підприємства;
  • одне промислове підприємство. 

Які саме підприємства отримали цей статут — не розголошують. Вони надали необхідні документи, тож тепер мають привілей бронювання військовозобов’язаних співробітників від мобілізації.

Нагадаємо, на вересень 2025-го у Донецькій області було 200 підприємств, установ та організацій, які визнали критичними

Також з середини жовтня цього року для фермерських господарств Донецької області спростили вимоги для визнання їх критично важливими підприємствами. Їм необхідно відповідати лише двом критеріям.

