Діти в окупації. Ілюстративне фото: Укрінформ

Минулого тижня з тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще вісьмох українських дітей та підлітків. Усі врятовані діти у безпеці, отримують допомогу з відновлення документів, а також психологічну підтримку та необхідний супровід.

Про це повідомили в Save Ukraine.

Там розповіли, що на підконтрольну уряду України територію вдалося повернути півторарічного хлопчика. Його російські спецслужби погрожували відібрати в мами через те, що в її телефоні знайшли контакт із військовим ЗСУ.

Також повернули 17-річну дівчину, яка, за словами правозахисників, стала свідком побиттів і допитів своїх близьких російськими військовими, коли ті увірвалися до їхнього будинку.

Крім того, з окупації повернули двох сестер віком 13 і 16 років, яких цькували в школі за українську мову. До того ж окупанти примусово записали молодшу дівчину до “Руху перших” — організація, що пов’язана з мілітаризацією дітей.

До України також повернули 10-річного хлопчика, батько якого відмовився від російських документів і самостійно навчав сина за українською шкільною програмою. В Save Ukraine розповіли, хлопчик удавав, що спить, коли до їхнього двору приходили окупанти, аби дитину не знайшли.

“Сьогодні всі врятовані діти в безпеці, отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та необхідний супровід, аби розпочати новий етап свого життя”, — додали в організації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про програму “Університетські зміни”, за якою українських підлітків з окупованих територій відправляють на кілька тижнів до вишів країни-агресорки.