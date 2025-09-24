Щонайменше 2 людини загинули та 8 дістали поранень через удар по Костянтинівці

Наслідки російської атаки у Костянтинівці 24 вересня 2025-го. Фото: Донецька ОВА

24 вересня росіяни вдарили по прифронтовій Костянтинівці. Через ці атаки загинули дві людини, ще восьмеро дістали поранень. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, росіяни скинули на Костянтинівку 3 авіабомби. Через атаку загинули двоє чоловіків 42 і 69 років. З 8 поранених одна людина перебуває у тяжкому стані.

Також у місті фіксують руйнування 16 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та автівки.

“Кожен день ми бачимо одну й ту саму сумну картину: росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних, убивають, калічать — і насолоджуються цим”, — написав Філашкін.

Раніше очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов повідомляв, що 24 вересня окупанти скинули на місто шість авіаційних бомб “ФАБ-250” із модулями корекції. Внаслідок атаки пошкоджені фасади близько 30 житлових будинків. Також є руйнування фасадів закладу освіти та об’єкта критичної інфраструктури.

“Це вже не перший випадок цілеспрямованого удару по цивільній інфраструктурі міста. Подібні атаки є воєнними злочинами, адже ворог свідомо б’є по цивільних об’єктах”, — зазначив Горбунов.

Він вкотре закликав місцевих виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуацію потрібно звертатися за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, понад 2,3 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області минулої доби. Через ці атаки загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранень. Найбільше жертв — в оточеній боями Костянтинівці.