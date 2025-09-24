Щонайменше 2 людини загинули та 8 дістали поранень через удар по Костянтинівці

Підтримайте Вільне Радіо
24 вересня росіяни вдарили по прифронтовій Костянтинівці. Через ці атаки загинули дві людини, ще восьмеро дістали поранень. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його даними, росіяни скинули на Костянтинівку 3 авіабомби. Через атаку загинули двоє чоловіків 42 і 69 років. З 8 поранених одна людина перебуває у тяжкому стані.
Також у місті фіксують руйнування 16 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та автівки.
“Кожен день ми бачимо одну й ту саму сумну картину: росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних, убивають, калічать — і насолоджуються цим”, — написав Філашкін.
Раніше очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов повідомляв, що 24 вересня окупанти скинули на місто шість авіаційних бомб “ФАБ-250” із модулями корекції. Внаслідок атаки пошкоджені фасади близько 30 житлових будинків. Також є руйнування фасадів закладу освіти та об’єкта критичної інфраструктури.
“Це вже не перший випадок цілеспрямованого удару по цивільній інфраструктурі міста. Подібні атаки є воєнними злочинами, адже ворог свідомо б’є по цивільних об’єктах”, — зазначив Горбунов.
Він вкотре закликав місцевих виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуацію потрібно звертатися за цими номерами:
Нагадаємо, понад 2,3 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області минулої доби. Через ці атаки загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранень. Найбільше жертв — в оточеній боями Костянтинівці.