Щонайменше 7 людей загинули та 15 поранених: попередні наслідки ударів по Дружківці 4 лютого

Наслідки російської атаки н Дружківку 4 лютого. Фото: Донецька ОВА

4 лютого війська країни-агресори масовано атакували Дружківку, поціливши по місцевому ринку. Попередньо внаслідок атаки загинули 7 людей, ще 15 дістали поранень. У місті фіксують руйнування інфраструктури.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, росіяни обстріляли місто касетними снарядами — поцілили по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей. Остаточну кількість жертв атаки поки не встановили, однак відомо про щонайменше шістьох загиблих та одного пораненого.

Оновлено: голова ОВА уточнив, що кількість жертв удару зросла до семи загиблих та восьми поранених цивільних.

Оновлено 14:55: кількість поранених внаслідок російської атаки на Дружківку зросла до 15 людей, однак це все ще попередні наслідки. Серед постраждалих є люди віком від 50 до 72 років. Усі отримують необхідну медичну допомогу.

На місці працюють всі відповідальні служби: надають допомогу потерпілим та ліквідовують наслідки обстрілу, написав посадовець.

Крім того, окупанти скинули на Дружківку скинув дві авіабомби. Руйнувань зазнали промзона, 3 багатоповерхівки та стільки ж приватних будинків.

Нагадаємо, поліція за добу зафіксувала ще 1695 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. Загарбники били по лінії фронту та житлових кварталах регіону з артилерії та дронами, а також підіймали у небо авіацію. У Добропіллі внаслідок влучання авіабомби загинула одна цивільна людина.