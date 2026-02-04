Наслідки обстрілів у Донецькій області за 3 лютого 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Поліція за добу зафіксувала ще 1695 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. Загарбники били по лінії фронту та житлових кварталах регіону з артилерії та дронами, а також підіймали у небо авіацію. У Добропіллі внаслідок влучання авіабомби загинула одна цивільна людина.

Росіяни били щонайменше по 10 населених пунктах регіону

Протягом 3 лютого, повідомляють у поліції, під вогнем були міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка і Слов’янськ, селище Райгородок, села Іверське, Привілля та Тихонівка.

На Добропілля скинули 250-кілограмову авіабомбу, там загинула цивільна людина, зруйнований приватний будинок.

Влучання без жертв серед цивільних, проте з руйнуваннями інфраструктури, фіксують у семи населених пунктах регіону:

по Костянтинівці російські військові вдарили 500-кілограмовою авіабомбою — пошкоджені три багатоквартирні будинки;

у Краматорську через влучання FPV-дроном постраждало авто;

у Слов’янську після влучань дронів постраждав багатоквартирний будинок, у Дружківці — трактор, у Райгородку — приватна оселя, у Тихонівці — ще сім приватних будинків;

по Привіллю російська армія била з РСЗВ “Торнадо-С” — пошкоджені 12 приватних будинків та два авто.

За добу руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів, з них 25 — житлові будинки, уточнили в поліції.

Удари по регіону продовжились після опівночі. У Краматорську поцілили по ринку, наслідки уточнюються. Також влучання фіксували у Миколаївці та Слов’янську — пошкоджені приватний будинок та пожежно-рятувальна частина.

Іванівка, Золотий Колодязь, Торецьке, Грузьке та Різниківка також були під вогнем, уточнює начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

На Покровському напрямку відбили 35 атак

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили атакували сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах Зарічного, Ставків, Лиману та у бік Дробишевого;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 12 спроб загарбників просунутися в районах Закітного, Свято-Покровського, Платонівки, Рай-Олександрівки та Дронівки;

на Краматорському напрямку окупанти атакували в районі Предтечиного;

на Костянтинівському напрямку російські військові здійснили вісім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Софіївка, Новопавлівка та Плещіївка;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 35 штурмових та наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Мирноград, Софіївка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського;

на Олександрівському напрямку російські сили тричі атакували українські позиції в районах Андріївки-Клевцового та Іванівки.

Нагадаємо, нещодавно українські військові на Краматорському напрямку знищили важку техніку росіян. Її окупанти, ймовірно, і надалі планують залучати до розвідувальних операцій. Поки загарбники зосередилися на важкій техніці — щоденно понад 200 обстрілів.