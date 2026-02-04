Підтримати
Через авіаудар по Добропіллю загинула людина: як минуло 3 лютого на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Поліція за добу зафіксувала ще 1695 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній українському уряду частині Донецької області. Загарбники били по лінії фронту та житлових кварталах регіону з артилерії та дронами, а також підіймали у небо авіацію. У Добропіллі внаслідок влучання авіабомби загинула одна цивільна людина.

Росіяни били щонайменше по 10 населених пунктах регіону

Протягом 3 лютого, повідомляють у поліції, під вогнем були міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка і Слов’янськ, селище Райгородок, села Іверське, Привілля та Тихонівка.

На Добропілля скинули 250-кілограмову авіабомбу, там загинула цивільна людина, зруйнований приватний будинок.

Влучання без жертв серед цивільних, проте з руйнуваннями інфраструктури, фіксують у семи населених пунктах регіону:

  • по Костянтинівці російські військові вдарили 500-кілограмовою авіабомбою — пошкоджені три багатоквартирні будинки;
  • у Краматорську через влучання FPV-дроном постраждало авто;
  • у Слов’янську після влучань дронів постраждав багатоквартирний будинок, у Дружківці — трактор, у Райгородку — приватна оселя, у Тихонівці — ще сім приватних будинків;
  • по Привіллю російська армія била з РСЗВ “Торнадо-С” — пошкоджені 12 приватних будинків та два авто.

За добу руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів, з них 25 — житлові будинки, уточнили в поліції.

Удари по регіону продовжились після опівночі. У Краматорську поцілили по ринку, наслідки уточнюються. Також влучання фіксували у Миколаївці та Слов’янську — пошкоджені приватний будинок та пожежно-рятувальна частина.

Іванівка, Золотий Колодязь, Торецьке, Грузьке та Різниківка також були під вогнем, уточнює начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 3 лютого 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо
Система ударів російських військ по Донеччині: 1695 атак за добу
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 3 лютого 2026 року. Фото: поліція Донецької області
Авіаудар по Добропіллю: руйнування і жертви серед цивільних
Наслідки обстрілів у Донецькій області за 3 лютого 2026 року. Фото: поліція Донецької області

На Покровському напрямку відбили 35 атак

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили атакували сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах Зарічного, Ставків, Лиману та у бік Дробишевого;
  • на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 12 спроб загарбників просунутися в районах Закітного, Свято-Покровського, Платонівки, Рай-Олександрівки та Дронівки;
  • на Краматорському напрямку окупанти атакували в районі Предтечиного;
  • на Костянтинівському напрямку російські військові здійснили вісім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Софіївка, Новопавлівка та Плещіївка;
  • на Покровському напрямку українські військові зупинили 35 штурмових та наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Мирноград, Софіївка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського;
  • на Олександрівському напрямку російські сили тричі атакували українські позиції в районах Андріївки-Клевцового та Іванівки.

Нагадаємо, нещодавно українські військові на Краматорському напрямку знищили важку техніку росіян. Її окупанти, ймовірно, і надалі планують залучати до розвідувальних операцій. Поки загарбники зосередилися на важкій техніці — щоденно понад 200 обстрілів. 

