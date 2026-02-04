Наслідки удару по пожежно-рятувальній частині у Миколаївці. Фото: ДСНС

Після опівночі у середу, 4 лютого, російські загарбники завдали удару по Миколаївці: удар прийшовся по будівлі пожежно-рятувальної частини, серед особового складу ніхто не постраждав.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники на момент атаки перебували в укриттях. Не постраждала й техінка, однак сама будівля має пошкодження.

Влучання припало на територію фасаду пожежної частини, там фіксують пошкодження чотирьох віконних блоків, трьох ролетів в’їзних воріт та металевого облицювання фасаду. У ДСНС уточнюють, що цих руйнувань завдала вибухова хвиля.

“Попри небезпеку та постійні обстріли, рятувальники Донеччини продовжують нести службу та завжди готові прийти на допомогу”, — завершили у ДСНС.

Нагадаємо, днями екіпаж “Білого Янгола” вивіз з прифронтової Миколаїівки ще дві родини з дітьми. На виїзді з міста їх атакували російські дрони, однак усіх вдалося доставити у безпеку. Наймолодшому евакуйованому — 8 років.