ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У першій половині доби 10 лютого на підконтрольній частині Донецької області відбулися нові знеструмлення. Про відключення світла вже повідомили у місцевих військових адміністраціях Краматорської та Дружківської громад.

Про це йдеться у дописах, розміщених Краматорською міською радою та Дружківською міською ВА.

Так, Краматорська міськрада повідомляє, що без світла залишився адміністративний центр громади — місто Краматорськ. Знеструмлення є аварійним.

У Дружківській міській ВА зазначили, що Дружківка залишилася без світла внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, внаслідок російських ударів авіабомбами по Слов’янську за 10 лютого загинули двоє цивільних мешканців: 11-річна дівчинка та її мати. Восьмеро людей зазнали поранень, серед них є 7-річна дівчинка.