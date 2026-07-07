Кіндратівка, Красноторка та Спасько-Михайлівка на мапі. Фото: DeepState

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7 липня війська країни-агресорки атакували Кіндратівку, Красноторку та Спасько-Михайлівку. Внаслідок цих ударів зазнали поранень шестеро людей.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, зранку 7 липня російські війська за допомогою FPV-дрону атакували село Кіндратівка Дружківської громади. Внаслідок удару дістав поранень та мінно-вибухову травму 75-річний пенсіонер.

Вже 10:50 з того ж виду озброєння загарбники вдарили по цивільній автівці у Красноторці Краматорської громади. Там мінно-вибухових травм, забою, контузії й закритої травми зазнали двоє жінок віком 50 і 53 роки. Окупанти пошкодили транспорт.

Крім того, о 12:25 росіяни повторили обстріл населеного пункту. Цього разу вони використали реактивну систему залпового вогню “Ураган” — поцілили у приватному секторі. За місцем мешкання 61-річний чоловік та його 51-річна дружина дістали вогнепальні поранення й мінно-вибухові травми.

Також о 12:45 війська країни-агресорки атакували за допомогою безпілотника типу “Молнія” Спасько-Михайлівку Новодонецької громади. Внаслідок обстрілу поранень зазнав 64-річний чоловік.

Оскільки жертвами атак стали цивільні, у прокуратурі вже розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК — воєнний злочин.

Нагадаємо, протягом 6 липня на Донеччині зазнали поранень 19 цивільних мешканців. Загалом правоохоронці зафіксували 1 253 атаки по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної частини регіону. Наслідки влучань фіксують у щонайменше семи населених пунктах Донеччини.