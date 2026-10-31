Шестеро цивільних дістали поранення 31 жовтня 2026 року у Слов’янську та Краматорську

Будинок на Донеччині, який постраждав унаслідок удару російської армії, 31 жовтня 2026 року. Фото: Донецька обласна прокуратура

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31 жовтня 2026 року російські військові атакували Слов’янськ і Краматорськ. Унаслідок ударів поранення дістали 72-річна жінка у Слов’янську та п’ятеро цивільних, які їхали автомобілем у Краматорську.

Про наслідки обстрілів повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зокрема, близько 11:30 російські військові вдарили по Слов’янську керованою авіабомбою вагою 250 кілограмів. Вона вибухнула у приватному секторі міста. Поранення дістала 72-річна місцева жителька — її відвезли до лікарні.

Сусідній Краматорськ росіяни атакували FPV-дроном, який влучив у дорогу, якою рухався цивільний автомобіль. Унаслідок удару поранення дістали п’ятеро людей — четверо чоловіків віком 41, 43, 53 та 72 роки і 43-річна жінка.

Загалом у двох містах російські удари пошкодили 15 приватних будинків та один цивільний автомобіль.

Нагадаємо, 30 жовтня 2026 року у Слов’янську внаслідок російських ударів загинули двоє людей. Ще 16 цивільних дістали поранень: дванадцятеро — у Слов’янську та по двоє — у Краматорську та Дружківці.