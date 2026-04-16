Де лінія фронту на Донеччині 16 квітня: зведення від поліції, ОВА та ЗСУ

Наслідки ударів по Донеччині за 15 квітня. Фото: поліція Донеччини

15 квітня російські окупанти продовжували завдавати ударів по підконтрольній частині Донецької області: поліція зафіксувала 1 436 атак по лінії фронту та житловому сектору. Серед цивільних мешканців — шестеро поранених, зокрема дитина. На фронті тривають російські штурми, найбільшу активність Генштаб надалі фіксує на Покровському напрямку

Щонайменше п’ять населених пунктів перебували під вогнем

За інформацією від поліції, упродовж доби росіяни атакували міста Дружківка, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка та село Селезнівка.

По Слов’янську загарбники завдали чотирьох ударів — зокрема 1500 та 250-кілограмовими авіабомбами. Двоє цивільних поранені, серед них хлопчик 2012 року народження. Пошкоджені 39 багатоквартирних будинків, заклад освіти, дві адміністративні будівлі, дві господарські споруди та 16 цивільних автомобілів.

У Дружківці внаслідок удару 250-кілограмовою авіабомбою та двох атак FPV-дронами поранені троє людей. Зруйновані три багатоквартирні та три приватні будинки.

Ще одна людина зазнала поранень через влучання FPV-дрона в Олексієво-Дружківці.

У Миколаївці пошкоджені два багатоквартирні будинки та об’єкт інфраструктури. На Селезнівку окупанти скинули дві авіабомби, там постраждали 13 приватних осель.

Загалом за добу на Донеччині зазнали руйнувань 82 цивільних об’єкти, з яких 60 — житлові будинки, уточнили в поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Різниківці Сіверської громади.

Сили оборони зупинили 36 штурмів на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові п’ять разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Атаки вели у напрямку Шийківки, Новосергіївки та Лимана;

у районі Закітного та у бік Рай-Олександрівки на Слов’янському напрямку українські військові зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед;

російські сили на Краматорському напрямку чотири рази атакували поблизу Міньківки, Никифорівки, а також у напрямку Тихонівки та Федорівки;

14 атак відзначали на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Софіївки, а також у напрямку Іллінівки та Новопавлівки;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 36 штурмів російських військових у районах Родинського, Покровська, Удачного, Гришиного, Муравки, Новомиколаївки, Молодецького, Філії, а також у напрямку Новоолександрівки, Нового Шахового, Шевченка, Білицького та Іванівки;

за уточненою інформацією, на Олександрівському напрямку окупанти вісім разів атакували поблизу Олександрограда, Вороного, Тернового, Калинівського та Злагоди.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня Росія завдала масованих ракетно-дронових ударів по регіонах України. Серед загиблих та поранених внаслідок атак є діти. Журналісти Вільного Радіо розповіли про наслідки влучань у Києві, Одесі, Дніпропетровщині та Миколаївщині, де фіксують найбільші руйнування та жертв серед цивільних.