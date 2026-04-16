Наслідки влучань по Одесі, 16 квітня 2026 року. Фото: Олег Кіпер

У ніч на 16 квітня Росія завдала масованих ракетно-дронових ударів по регіонах України. Серед загиблих та поранених внаслідок атак є діти. Розповідаємо про наслідки влучань у Києві, Одесі, Дніпропетровщині та Миколаївщині, де фіксують найбільші руйнування та жертв серед цивільних.

Наслідки влучань у Києві

Станом на 08:01 у Києві відомо про загибель чотирьох людей під час масованої російської атаки, поранень зазнали ще 48. У ДСНС уточнили, що інформація оновлюється, тому кількість жертв може змінитися. Серед загиблих є 12-річна дитина, її виявили під завалами у Подільському районі столиці. Внаслідок ударів також постраждали щонайменше двоє поліцейських та четверо медиків, які прибули на місце влучання.

У Подільському районі фіксують пошкодження фасадів житлових будинків, двох готелів та прилеглих споруд. З-під завалів врятували двох людей, включно з дитиною. З 16-поверхового будинку (влучання у 6-й поверх) евакуйовано 10 мешканців — без жертв і пожежі. З 16-поверхового будинку (влучання було у 6-й поверх) евакуювали ще 10 мешканців.

У Оболонському районі загорілися припарковані автомобілі, пошкоджена складська будівля, шиномонтаж і магазин.

У Деснянському районі спалахнула пожежа у двоповерховому житловому будинку. У Шевченківському — влучання на дитячому майданчику та біля житлового будинку.

Наслідки влучань в Одесі

Одесу вночі атакували кількома хвилями змішаних ракетно-дронових ударів, станом на 08:47 відомо про загибель восьми цивільних, а також поранення щонайменше 16.

Голова Одеської обласної ВА Олег Кіпер заявив про пошкодження об’єктів портової, критичної та житлової інфраструктури. У щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновані фасадні стіни та скління, пошкоджені гуртожиток і прилеглі будівлі. На окремих об’єктах інфраструктури виникли пожежі.

Наслідки влучань на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області станом на 07:33 було відомо про загибель трьох людей, а також поранення ще 34 внаслідок нічної атаки, повідомляє начальник Дніпропетровської обласної ВА Олександр Ганжа. По регіону били артилерією, безпілотниками та ракетами, влучання фіксують у двох районах області.

У Дніпрі внаслідок вечірньої та нічної атак пошкоджені офісна та адміністративна будівлі, житлові будинки, підприємство та автомобілі. Двоє людей загинули, 30 поранені.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджений приватний будинок, зруйнована прибудова. Поранена 14-річна дівчинка, її вже госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині удари припали по Нікополю, Покровській, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Горіли приватний будинок та будівля, який не використовують, пошкоджена багатоповерхівка та автомобілі. Один чоловік 37 років загинув, троє поранені, двоє чоловіків 28 років госпіталізовані у важкому стані.

Наслідки влучань на Миколаївщині

Увечері та вночі росіяни провели масовану ракетно-дронову атаку по території Миколаївщини, повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У Новому Бузі (Баштанський район) постраждала родина: чоловік 36 років, жінка 35 років та їхній 8-річний син, який отримав гостру реакцію на стрес. Всіх госпіталізували, станом на ранок стан задовільний. Пошкоджені вісім приватних будинків.

У Первомайському районі внаслідок падіння уламків пошкоджений приватний будинок, гараж та лінію електропередач. Три населені пункти тимчасово були знеструмлені.

У Куцурубській громаді (Миколаївський район) росіяни атакували FPV-дроном та били з артилерії. У селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду та гараж. У Галицинівській громаді БпЛА типу “Молнія” атакував об’єкт промислової інфраструктури.

Нагадаємо, на середину квітня 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються 55 дітей. Наприкінці минуло місця до цих територій додалися окремі райони Словʼянська — найбільше малечі залишається там.