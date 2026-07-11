Мотоцикли росіян, які у липні 2026 року знищили на Слов’янському напрямку. Скриншот відео: 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

За період з 7 по 11 липня 2026 року бійці ЗСУ з 81 бригади знищили на Слов’янському напрямку шістдесят одиниць різноманітної техніки російських окупантів. Більшість цієї техніки була цивільною, однак її використовували для штурмів та постачання.

Про знищення російської техніки розповіли у пресслужбі 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ЗСУ.

На відео, яке опублікували військові, видно, що під удар безпілотників ЗСУ потрапили автомобілі та мотоцикли. На кадрах не видно важкої військової техніки окупантів. Крім того, українські захисники вже нечасто повідомляють про її використання.

Нагадаємо, Українські військові уразили центр збірки дронів, склади наземних роботизованих комплексів і місце розташування особового складу росіян на околицях тимчасово окупованого Донецька. Саме звідти окупанти здійснювали постачання своїх наступальних підрозділів, зокрема задіяних у боях на Покровському напрямку.