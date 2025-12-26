Шкільний автобус із Торецької громади передали в користування Ружинській громаді на Житомирщині. Фото: Пліч-о-пліч: згуртовані громади

26 грудня 2025 року Ружинській громаді на Житомирщині передали шкільний автобус, який евакуювали з Торецької громади. Транспорт надали не назавжди, а в тимчасове користування. Такий крок пояснили тим, що до громади евакуювалися чимало тореччан, яким надавали допомогу, а переданий автобус став підтримкою приймаючої громади у відповідь.

Про передачу автобуса повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація.

“Передача шкільного автобуса є практичним кроком у межах партнерства громад та спрямована на створення належних умов для підвезення дітей до закладів освіти, їхньої адаптації та інтеграції в освітнє середовище приймаючої громади”, — пишуть в пресслужбі Торецької МВЦА.

Нагадаємо, жителі Торецької громади можуть отримати хірургічну допомогу в лікарні на Київщині. Для цього слід звертатися у Центр сімейної медицини та діагностики (амбулаторія №10) у Софіївській Борщагівці на Київщині.