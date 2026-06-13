Підтримати
RU
Підтримати

Школа з Кальчицької громади може стати ліцеєм: що зміниться для дітей з 2027 року

Ганна Назарова
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Школу села Кременівка Кальчицької громади планують перепрофілювати в академічний ліцей. Жителі можуть долучитись до обговорення, а новий статус заклад освіти має отримати з нового навчального року у 2027 році.

 

Про старт обговорення цієї теми з громадою журналісти Вільного Радіо дізнались з розпорядження начальника Кальчицької ВА Володимира Матяша.

Йдеться про школу І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма в селі Кременівка Кальчицької громади. З 1 вересня 2027 року вона може змінити статус і назву — стати Кременівським академічним ліцеєм зі структурними підрозділами гімназії та початкової школи.

Перед тим, як ухвалити остаточне рішення, влада проведе громадське обговорення. Жителі громади можуть взяти участь:

  • під час онлайн-зустрічі із представниками Кальчицької СВА та адміністрацією школи;
  • консультації на офіційних сайтах Кальчицької СВА та закладу;
  • надсилати пропозиції та зауваження на електронну пошту [email protected]
  • надсилати письмові звернення на адресу: Київ, вул. Петропавлівська, 6

Перепрофілювання шкіл відбувається в межах реформи освіти. Замість звичних шкіл середню освіту розділять на три рівні: 

  • Початкова школа — 1–4 клас
  • Гімназія — 5–9 клас
  • Ліцей — 10–12 клас (профільне навчання).

У випадку з Кременівською школою з 1 вересня 2027 року в одному закладі об’єднають ліцей, гімназію та початкову школу. 

Нагадаємо, у Сартанській громаді також обговорюватимуть реформу освіти та перепрофілювання шкіл з 1 вересня 2027 року. Також чотири школи Покровська можуть стати гімназіями, а одна — ліцеєм.

Завантажити ще...