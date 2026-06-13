Школа з Кальчицької громади може стати ліцеєм: що зміниться для дітей з 2027 року

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Школу села Кременівка Кальчицької громади планують перепрофілювати в академічний ліцей. Жителі можуть долучитись до обговорення, а новий статус заклад освіти має отримати з нового навчального року у 2027 році.
Про старт обговорення цієї теми з громадою журналісти Вільного Радіо дізнались з розпорядження начальника Кальчицької ВА Володимира Матяша.
Йдеться про школу І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма в селі Кременівка Кальчицької громади. З 1 вересня 2027 року вона може змінити статус і назву — стати Кременівським академічним ліцеєм зі структурними підрозділами гімназії та початкової школи.
Перед тим, як ухвалити остаточне рішення, влада проведе громадське обговорення. Жителі громади можуть взяти участь:
Перепрофілювання шкіл відбувається в межах реформи освіти. Замість звичних шкіл середню освіту розділять на три рівні:
У випадку з Кременівською школою з 1 вересня 2027 року в одному закладі об’єднають ліцей, гімназію та початкову школу.
Нагадаємо, у Сартанській громаді також обговорюватимуть реформу освіти та перепрофілювання шкіл з 1 вересня 2027 року. Також чотири школи Покровська можуть стати гімназіями, а одна — ліцеєм.