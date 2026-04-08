Вихідців Сартанської громади запрошують обговорити майбутнє місцевої освіти – перепрофілювання шкіл з 1 вересня 2027 року. Долучитися зможуть, зокрема батьки учнів та педагоги. Усе відбуватиметься в онлайн-форматі. Як потрапити на зустріч — розповідаємо далі.

Про ініціативу повідомили у Сартанській СВА.

Посадовці запрошують долучитися до відкритого діалогу щодо перепрофілювання закладів освіти з 1 вересня 2027 року. Взяти учать в зустрічі можуть небайдужі мешканці громади, педагоги та батьки учнів. У програмі буде:

обговорення питання перепрофілювання закладів загальної середньої освіти;

участь представників Департаменту освіти і науки Донецької ОДА;

відповіді на запитання учасників.

“Ваша думка є вирішальною у процесі трансформації ліцеїв у гімназії згідно з вимогами реформи НУШ”, — наголошують у військовій адміністрації.

Громадські обговорення проведуть в онлайн-форматі вже наступного тижня, 15 квітня, з 17 до 18 години. Долучитися можна буде за цим посиланням.

Нагадаємо, два ліцеї з Краматорська та Покровська увійшли до переліку зі 150 шкіл, які братимуть участь у пілоті реформи середньої освіти. Вона має запрацювати вже з вересня 2026 року.