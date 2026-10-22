Школярам 5-11 класів з Донецької області пропонують безоплатні онлайн-заняття зі шкільних дисциплін: як долучитися

Школярі навчаються. Ілюстративне фото: ГО “Навчай для України”

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Школярі 5-11 класів з Донецької області, які навчають дистанційно, можуть долучитися до безоплатних онлайн-занять зі шкільних дисциплін. Їх пропонують на вибір два формати: навчання із вчителями-тьюторами та менторами. Як долучитися та більше про ініціативу — читайте далі.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіли в ГО “Навчай для України”.

Вони відкрили набір на безоплатну програму “Освітній Суп”, у якій можуть взяти участь школярі 5-11 класів з підконтрольних частин Дніпропетровської, Запорізької або Донецької областей — у тому числі в релокації у межах цих регіонів — та навчаються дистанційно. Серед предметів — українська мова, математика, історія України, фізика, хімія, інформатика, біологія, англійська мова, географія.

На вибір пропонують два формати. Зокрема, заняття з тютором — для дітей, яким потрібна більш інтенсивна робота з учителем над конкретними темами та послідовний навчальний маршрут. У програмі:

24 онлайн-заняття;

тривалість заняття — 45 хвилин;

група до 10 дітей;

заняття двічі на тиждень, в окремі тижні — тричі;

маршрут відповідно до рівня знань, потреб та інтересів дітей у групі.

Навчання триватиме з 18 листопада по 31 січня 2027 року. Зареєструватися можна за цим посиланням до 4 листопада включно.

Ще одна форма навчання — заняття з менторами — для школярів, яким важливі мала група, підтримка у пошуку власної стратегії навчання та додатковий простір для досліджень і спілкування, зазначають організатори. У цій програмі:

16 онлайн-занять протягом 8 тижнів;

заняття тривалістю 1 година, перше і завершальне — 1,5 години;

група до 6 дітей;

6 тематичних менторських клубів;

маршрут відповідно до рівня знань, потреб та інтересів дітей у групі.

Навчання триватиме також з 18 листопада по 31 січня 2027 року. Водночас зареєструватися можна за цим посиланням до 8 листопада включно.

Нагадаємо, Білозерська громада визначила освіту єдиною пріоритетною сферою для публічних інвестицій у 2027–2029 роках. На цей напрям планують спрямувати понад 840 тисяч гривень із місцевого бюджету. Серед пріоритетів — цифровізація навчання та створення доступного освітнього середовища.