Ілюстративне фото: Depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У новому навчальному році учні шкіл Соледарської громади продовжать навчатися дистанційно. Водночас інклюзивно-ресурсний центр працюватиме у змішаному форматі — частину занять проводитимуть онлайн, іншу — очно.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Соледарської міської військової адміністрації Сергія Гошка від 3 серпня 2026 року.

Із 1 вересня дистанційне навчання організують у двох закладах освіти громади — Соледарській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №13 з поглибленим вивченням англійської мови та Бахмутській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Соледарської міської ради.

Інклюзивно-ресурсний центр Соледарської міської ради працюватиме у змішаному форматі — частину занять проводитимуть онлайн, а іншу — очно. Заклад працює у Дніпрі на базі освітнього простору “Соледар: дорога додому”, де фахівці працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.

Раніше ми розповідали, що кількість першокласників на Донеччині продовжує зменшуватися. У 2026 році до школи вперше підуть близько двох тисяч дітей — майже у сім разів менше, ніж до повномасштабної війни.