У березні на Донеччині стартує реєстрація дітей до перших класів. Хоча набір планують у всіх громадах області, майбутніх першачків цього року буде небагато. За прогнозами обласного департаменту освіти, у 2026 році до шкіл Донеччини підуть близько 2 тисяч дітей. Це у сім разів менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Такі дані журналістам Вільного Радіо надали в Департаменті освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації у відповіді на інформаційний запит.

Реєстрація першачків стартує навесні, але не всі школи відкриватимуть перші класи

У 2026 році перші класи на Донеччині відкриватимуть не всі школи. Набір першачків планують провести у 163 закладах загальної середньої освіти області, тоді як ще у 52 школах перші класи цього року не формуватимуть. Таку інформацію надали управління освіти місцевих адміністрацій.

Серед причин — зменшення кількості дітей шкільного віку, навчання першачків в очному форматі за місцем евакуації родин, а також перепрофілювання закладів загальної середньої освіти в межах освітньої реформи. Попри це, у департаменті зазначають: набір першокласників у 2026 році планують у всіх територіальних громадах області.

За прогнозом департаменту освіти, цьогоріч до перших класів у школи Донеччини піде близько 2 тисяч дітей. У попередні роки цей показник був вищим:

2021 рік — 14 680 першокласників;

2022 рік — 5 342;

2023 рік — 5 225;

2024 рік — 3 835;

2025 рік — 2 622.

Таким чином, за п’ять років кількість дітей, які йдуть до першого класу в школах області, скоротилася більш ніж у сім разів. У департаменті освіти пояснюють цю динаміку евакуацією родин із дітьми з небезпечних територій, тимчасовою окупацією частини області, масовим виїздом сімей за кордон та тривалими бойовими діями.

Проте там зазначають, що зменшення кількості заяв до перших класів не означає припинення роботи шкіл Донеччини. Частина родин обирає дистанційне навчання саме у школах області, що дозволяє дітям навчатися за українськими програмами та зберігати зв’язок зі своїми громадами.

Майже всі школи Донеччини працюють онлайн

Навчальний процес для більшості школярів Донеччини, зокрема й для першачків, і надалі відбуватиметься дистанційно. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1003 від 20 серпня 2025 року, у 2025–2026 навчальному році освітній процес у 209 закладах загальної середньої освіти області організували в онлайн-форматі.

В очному форматі нині працюють лише два заклади загальної середньої освіти Донеччини. Після релокації вони діють у більш безпечних регіонах — у Полтаві та селі Оринин Хмельницької області — і приймають учнів офлайн.

Ще у чотирьох школах, релокованих до Дніпра, Києва та Перечина Закарпатської області навчання організували з поєднанням очної та дистанційної форм.

Як змінюються школи Донеччини й чи можуть з’явитися нові офлайн-класи

У департаменті освіти кажуть, що разом із військовими адміністраціями зараз шукають можливості організувати офлайн-навчання для шкіл Донеччини у більш безпечних регіонах України. Йдеться про 2026–2027 навчальний рік.

Рішення про відкриття офлайн-класів ухвалюватимуть окремо для кожної громади. Передусім дивитимуться, скільки дітей із Донеччини фактично живе в інших регіонах, чи має громада кошти на утримання школи та чи достатньо вчителів для роботи офлайн.

Паралельно в області триває реформа шкільної мережі. До 1 вересня 2027 року школи мають остаточно визначитися зі своїм форматом — стати початковими школами, гімназіями або ліцеями.

Наразі на Донеччині працюють 15 гімназій і 9 ліцеїв. Решта шкіл поступово змінюють свій статус. Для цього громади разом з управліннями освіти вже затвердили плани, які враховують реальну кількість дітей і ситуацію з безпекою.

У департаменті пояснюють, що ці зміни пов’язані насамперед зі зменшенням кількості учнів. Водночас школи намагаються зберегти доступ до освіти для дітей із прифронтових і окупованих територій, тому пропонують різні варіанти навчання — як у школі, так і індивідуально.

При цьому в області запевняють, що нестачі вчителів у школах наразі немає. Кадрові питання розв’язують за рахунок внутрішніх ресурсів і перерозподілу навантаження між педагогами.

Подальша робота перших класів і шкіл Донеччини

У департаменті освіти повідомляють, що попри скорочення кількості першачків, реєстрацію дітей до перших класів у школах Донеччини проводять щороку.

У разі покращення безпекової ситуації та повернення родин школи зможуть відновлювати роботу в очному або змішаному форматі. Саме з цієї причини більшість закладів загальної середньої освіти нині перебувають у стані призупинення діяльності або перепрофілювання, а не остаточної ліквідації.

У департаменті освіти зазначають, що збереження мережі шкіл дозволяє забезпечувати доступ до освіти для дітей із прифронтових і тимчасово окупованих територій.

