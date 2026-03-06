Шопери, футболки, стікерпак: Вільне Радіо запускає мерч про Донеччину

Вільне Радіо запускає мерч про Донеччину

Символічну продукцію, присвячену Донецькій області зовсім скоро можна буде придбати в онлайн-магазині Вільного Радіо. Команда вже підготувала для читачів футболки, шопери та стікерпаки, у подальшому розширимо колекцію. Розповідаємо, що і як можна придбати.

Що увійде до першої колекції мерчу Вільного Радіо

Сувенірна продукція з символами Донеччини від Вільного Радіо присвячена різним обличчям регіону: Донеччина промислова, морська, степова. У першій колекції можна буде придбати футболки, шопери та стікерпаки. Побачити асортимент та придбати мерч можна буде через сторінку в Instagram “Я – Донеччина”.

Чому Вільне Радіо створило власний мерч

Вільне Радіо створює власний мерч, бо ми хочемо таким чином говорити про Донеччину через культуру, ландшафти, історію і впізнавані, близькі і зрозумілі атрибути.

“Мерч від Вільного Радіо – це про Донеччину, яку видно. Донеччину, яка не тільки про війну, обстріли та руйнування. Це про дім, символи, пам’ять, досвід, людей, спогади і надії.

З іншого боку, наш мерч – це спосіб показати, що для вас Донеччина важлива, ви звідти або пов‘язані з нею іншим способом. Без зайвих пояснень, слів чи чогось іншого. Це про відчуття приналежності до спільноти, яка фізично розкидана по різних регіонах України та світу. Такий собі знак для своїх”, — розповідає директорка Вільного Радіо Анастасія Шибіко.

Як купівля сувенірів з символами Донеччини підтримує незалежну журналістику

Купуючи мерч Вільного Радіо ви можете не лише отримати речі, які асоціюються з домом, а й підтримати незалежну журналістику.

“Зрештою, купуючи мерч, ви підтримуєте роботу Вільного Радіо. Напевне, ні для кого не є таємницею, що зараз доволі складний період для багатьох незалежних медіа та громадських організацій.

Напрям роботи із мерчем є нашим способом зменшити залежність від донорського фінансування, зміцнити нашу сталість. Це означає, що ми будемо поряд, будемо розповідати, що відбувається, на що витрачають гроші громади Донеччини, яку зарплату отримують очільники, що роблять (або ні) для підтримки переселенців та що відбувається в окупації”, — каже директорка Вільного Радіо Анастасія Шибіко.

Це дозволить нашій редакції контролювати владу регіону і вимагати підзвітності, разом з читачами провокувати зміни у регіоні.

“Коли ви купуєте нашу футболку чи худі, ви робите дві важливі речі одночасно: допомагаєте нашому медіа продовжувати роботу в надскладних умовах і вдягаєте на себе частинку любові до рідного краю. Це наша відповідь усім, хто намагається стерти українську Донеччину. Ми не просто чинимо спротив “руському міру” — ми стверджуємо своє, справжнє, українське. Дякую, що підтримуєте Вільне радіо!” — розповідає менеджерка спільноти Вільного Радіо Наталя Тищук.



Нагадаємо, Вільне Радіо третій рік поспіль потрапило на мапу рекомендованих медіа.