Швидко й законно: в Маріуполі росіянам пропонують “оформити” місцеву прописку

Оголошення про прописку для росіян у тимчасово окупованому Маріуполі, фото: ОстроВ

“Прописка в Маріуполі для громадян РФ. Швидко. Законно”, — такі оголошення з’явилися у Маріуполі. Зокрема одне з них висить на стовпі на проспекті Миру.

Фото з оголошенням опублікували у виданні “ОстроВ”.

“Прописка в Маріуполі для громадян РФ. Швидке оформлення. Законно і без проблем. Консультації з усіх питань”, — таке оголошення розташоване у центрі міста. Зацікавленим пропонують телефонувати за вказаним номером. Вартість послуги в оголошенні не вказана.

Вірогідно, такі послуги розраховані на приїжджих росіян, адже місцеві жителі навіть після отримання в окупації російських паспортів мають маріупольську прописку. Для чого саме росіянам маріупольська прописка таким чином — достеменно невідомо, втім, можливо, її зможуть використовуати для оформлення компенсаій за зруйноване в ході боїв житло.

Тим часом, окупанти визнали “безхазяйними” ще близько сотні квартир і будинків у Маріуполі.