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У липні 2019 року я написала свій перший текст для Вільного Радіо, а нині як редакторка працюю з матеріалами моїх колег. За ці роки змінилася не лише моя роль у редакції, а й місто, в якому я живу, і саме життя навколо. Та попри все я досі залишаюся в журналістиці. Хочу розповісти, чому.

Це особиста історія редакторки Вільного Радіо Марини Чернової, а не редакційний матеріал. Публікуємо її, бо за кожним нашим текстом стоять люди зі своїми історіями — і про їхній досвід варто говорити.

Моя особиста географія — це мапа, розкреслена лініями фронту. Я жила в кількох містах Донеччини, і два з них окуповані ще з 2014 року. Одне перейшло під контроль російської армії вже під час відкритого вторгнення. У ще одному й досі тривають бої.

Багато років я прожила в Бахмуті. Винаймала квартиру, але це не заважало мені відчувати місто своїм домом. У квітні 2022 року, коли ракети почали прилітати дедалі частіше, довелося виїхати. Мені не хотілося покидати місто. Я чіплялася за думку, що це тимчасово, що скоро повернуся. Але війна не питає, чого хочеш ти. Тож тепер я живу в Києві, а Бахмут існує лише у спогадах і на фото в галереї телефона.

Вільне Радіо стало моїм першим досвідом у журналістиці. У липні 2019-го я прийшла сюди, не маючи за плечима редакцій, стажувань чи диплома журналістського факультету — тільки бажання розповідати про регіон, який знаю зсередини. Перші роки я писала сама: короткі новини, які треба здати за лічені хвилини, і довші формати — інтерв’ю, репортажі, які вимагали тижнів роботи. Дзвонила спікерам, перепитувала деталі по кілька разів, щоб не помилитися в жодній цифрі. Розмовляла з родичами полонених, спілкувалася з експертами з найрізноманітніших сфер — від комунального господарства до міжнародного права.

Кожен текст був змаганням із собою. Я щоразу питала себе: чи міг цей текст бути кращим? Чи все я перевірила? Чи не підвела я людину, яка довірила мені свою історію?

Сьогодні я редакторка, і це змагання нікуди не зникло. Тепер я вкладаюся в матеріали моїх колег так само прискіпливо, як колись у власні. Шукаю неточності, які можуть ввести читача в оману, планую тижні команди, затверджую теми. Намагаюся, щоб кожен матеріал вийшов не просто грамотним, а й корисним. Мені важливо не підвести нікого з цього ланцюжка: людину, яка розповіла нам свою історію, журналіста чи журналістку, які над цим текстом працювали, читача, який має право на правду, і, зрештою, саму себе.

Я добре усвідомлюю, що тримає мене на цій посаді. Це відчуття, коли після нашого тексту місцева влада нарешті публікує документи, які й так мали бути у відкритому доступі. Коли після матеріалу вдається зібрати гроші на лікування людини, про яку ми написали. Коли хтось із читачів бачить на наших фотографіях свій дім — той, до якого вже, можливо, ніколи не повернеться, — і пише нам, що це єдине зображення, яке в нього залишилося.

Мене тримає усвідомлення того, що робота нашої команди не марна. Вже четвертий рік поспіль Вільне Радіо залишається на мапі рекомендованих медіа від Інституту масової інформації та “Детектора медіа” — і для мене це підтвердження того, що ми не зраджуємо власним стандартам заради швидкості чи хайпу. Мене тішить, коли читачі коментують і поширюють наші тексти — це означає, що нас чують.

І, звісно, мене тримає команда. Коли до нас приходять нові колеги, вони майже завжди кажуть одне й те саме: тут здорова атмосфера, тут хочеться розвиватися, тут підтримують, а не тиснуть. Мене гріє, що в нашій редакції до кожного ставляться як до людини з її втомою та тривогами. Може, тому, що майже кожен із нас має власну версію моєї історії: свою окуповану чи прифронтову громаду, свій вимушений переїзд.

У Вільному Радіо я вже сім років. За цей час я пройшла шлях від журналістки, яка боялася зателефонувати спікеру вперше, до редакторки, яка щодня ухвалює десятки рішень: яку тему брати в роботу, як побудувати заголовок, чи достатньо перевірена кожна цифра в тексті. Але суть залишається тією ж, що й у перший робочий день: я хочу, аби про Донеччину — мою Донеччину, з її болем, стійкістю й людьми, які там залишаються чи мусили виїхати, — говорили чесно.

Це і є моя робота — і я не уявляю натомість жодної іншої.