Вільне Радіо четвертий рік поспіль на мапі рекомендованих медіа: нас радять читачам

Команда Вільного Радіо

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Аналітики Інституту масової інформації та Детектору медіа опублікували мапу рекомендованих медіа. У 2026-му до неї увійшли 305 видань з різних регіонів України. Вільне Радіо потрапило на мапу вже четвертий рік поспіль.

Ознайомитися з виданнями, які рекомендують читачам експерти Інституту масової інформації, можна за цим посиланням.

Вибірка охоплювала квітень 2026 року. Експерти використовували методологію, яка містить 14 індикаторів оцінювання видань. Основні блоки критеріїв — прозорість, дотримання професійних стандартів та журналістської етики.

“У новому раунді Мапи ми починаємо відзначати ядро лідерів, які чудово проходять оцінювання кожного разу. А також, що ще приємніше, бачимо телеканали та радіостанції, які враховують проблеми минулих років та потрапляють на Мапу вперше. Хтось доповнює свої сайти всією необхідною інформацією, хтось зменшує кількість джинси, про когось краще відгукуються експерти. Ми дякуємо всім українським журналістам, чия робота зараз цінна як ніколи. Та сподіваємося, що кількість учасників Мапи зростатиме й надалі”, — сказала голова ГО “Детектор медіа” Наталія Лигачова.

Нині мапа включає 246 онлайн-медіа, вісім регіональних центрів журналістських розслідувань, 22 радіостанції та 29 телеканалів з усіх областей України. Вільне Радіо — серед них вже четвертий рік поспіль.

“Наша команда робить все, щоб зберігати високий рівень професійності та подавати матеріали цікаво і відповідно до стандартів водночас. Тож бути в когорті тих медіа, які рекомендують і підтверджувати цей статус — завжди приємно”, — зазначила шеф-редактора Вільного Радіо Анна Сердюк.

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Найбільше рекомендованих медіа представили в Києві та Київській області — 35. Далі йдуть:

Волинська область — 31;

Одеська область — 19;

Харківська і Сумська області — по 17;

Донецька і Львівська області — по 15;

Рівненська область — 13;

Херсонська, Кіровоградська і Запорізька області — по 12;

Івано-Франківська і Полтавська області — по 11;

Чернівецька область — 10;

Дніпропетровська, Миколаївська, Чернігівська, Луганська області — по 9;

Закарпатська область — 8;

Вінницька область — 7;

Хмельницька область — 6;

Черкаська область і Крим — по 5;

Житомирська і Тернопільська області — по 4.

Що відомо про мапу рекомендованих медіа в Україні

Проєкт мапи рекомендованих медіа стартував у вересні 2023 року, тоді експерти обрали 142 якісних українських медіа.

Мета проєкту — підвищення медіаграмотності населення, допомога українцям знаходити надійні джерела інформації та зниження поширення дезінформації та маніпуляцій.

Зазначимо, що у лютому 2024 року експерти Інституту демократії імені Пилипа Орлика вчергове визнали Вільне Радіо одним з найякісніших медіа Донеччини. У 2025-му ми втретє потрапили на мапу рекомендованих медіа.

Нагадаємо, Вільне Радіо запустило нові розділи: “Журналістика даних” та “Теми від спільноти”.