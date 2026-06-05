Новини від Спільноти та детальні графіки: Вільне Радіо запустило нові рубрики

Вільне Радіо запустило нові рубрики, скриншот

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Пояснюємо складне на графіках та пишемо про те, що хвилює членів нашої спільноти. Вільне Радіо запустило нові розділи: “Журналістика даних” та “Теми від спільноти”. Розповідаємо детальніше, про що там розповідаємо та чим ці матеріали можуть бутьи корисними для читачів.

Вільне Радіо запустило нові рубрики, аби зробити інформацію для читачів зручнішою і кориснішою.

Відтепер, якщо ви краще сприймаєте інформацію не просто словами, а через візуалізації та графіки, маєте можливість дивитись такі матеріали у рубриці “Журналістика даних”. Там наші журналісти збирають і структурують дані в інфографіках й інтерактивних мапах. Так аналізують бюджети, зарплати, компенсації. Аби знайти розділ на сайті, просто прогортайте вниз на головній сторінці.

Якщо вам цікаво, чим цікавиться спільнота Вільного Радіо, то можете знайти матеріали ці матеріали у розділі “Теми від спільноти”. В тому числі ми писали про те, як громадам домагатися звання “Місто-герой України”, а також з’їздили привітати з 95-річчям мисткиню з Донеччини Емму Андієвську у Мюнхені.



Не лише підтримують, а й підказують важливе: як спільнота допомагає Вільному Радіо знаходити теми

А також — долучайтесь до тих, хто підтримує роботу нашого медіа, щоб все це було можливим.

Для учасників спільноти Вільного Радіо працює особистий кабінет. Там є можливість:

відстежувати свої платежі та бачити історію підтримки медіа;

мати швидкий доступ до закритого чату, де збираються однодумці та друзі спільноти;

обирати, чи отримувати щомісячні листи з інформацією від команди Вільного Радіо;

долучатися до планування редакції та пропонувати свої теми;

мати унікальний промокод на знижку в магазині мерчу “Я — Донеччина”.

Нагадаємо, Вільне Радіо запустило мерч про Донеччину. Розповідаємо, як придбати футболки, шопери, чашки, стікерпаки з символами Донеччини.