Емма Андієвська у колі землячок. Фото: Вільне Радіо

19 березня 2026 року письменниця, поетеса й художниця Емма Андієвська відзначила свій 95-й День народження. Мисткиня проживає у німецькому Мюнхені, де й створила більшість своїх творів. Цей день розділили з нею жінки з Донеччини, які після відкритого російського вторгнення знайшли прихисток у Німеччині. В гості до ювілярки завітала й журналістка Вільного Радіо.

“Я дуже зворушена і вдячна, дуже-дуже дякую!” — з усмішкою каже сивоволоса мисткиня. До гостей вона звертається німецькою, втім на прохання прочитати вірші вмить переходить на українську. Декламує гучно, впевнено, натхненно, у своїй впізнаваній незмінній манері.

Мисткиня з Донеччини Емма Андієвська зустрічає гостей у Мюнхені. Фото: Вільне Радіо

Привітати ювілярку приїхали мешканки Бахмута й Маріуполя, які від початку відкритого російського вторгнення знайшли прихисток у Німеччині. До них долучилися віцеконсулка Генерального консульства України в Мюнхені Валерія Зінчук та доцентка Українського Вільного Університету Людмила Зіневич.

“Образи Донеччини, безмежного степу, териконів часто виринають у творчості Емми Андієвської. Тому для нас дуже символічно передати вітання від нашої спільної малої Батьківщини”, — зазначає Людмила Зіневич.

Українською Емма Андієвська підписує й листівки та книжки для жителів Донеччини з побажаннями: “Нехай Вам усе Бог дає! Най-най-най”.

Листівка, підписана Еммою Андієвською. Фото: Вільне Радіо

Зараз жінка проживає в будинку для літніх людей у німецькому Мюнхені. Стіни у кімнаті мисткині увішані її картинами й фотографіями.

“Зараз вже не малюю, але я дуже багато завжди писала. Не все збереглося. Я дуже багато картин роздарувала. Подобається — на, бери, будь ласка! Тут лише деякі мої картини й вірші написані поряд з ними”, — розповідає пані Емма.

Картини й вірші Емми Андієвської у її кімнаті. Фото: Вільне Радіо

Книжки авторства Емми Андієвської. Фото: Вільне Радіо

Оригінали картин Андієвської зберігаються і в Українському вільному університеті Мюнхена.

Картина Емми Андієвської в Українському вільному університеті. Фото: Вільне Радіо

Картина Емми Андієвської в Українському вільному університеті. Фото: Вільне Радіо

На згадку про цю зустріч гості подарували Еммі Андієвській українську ляльку-оберіг, створену майстринею творчої майстерні “Бахмутський оберіг” Світланою Кравченко.

Емма Андієвська з подарунком від бахмутської майстрині. Фото: Вільне Радіо

