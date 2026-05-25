Команда Вільного Радіо. Фото: Вільне Радіо

Вільне Радіо — медіа для тих і про тих, у кого Донеччина в серці. Наша команда — це не лише журналісти, які розповідають про регіон і його жителів, а ще й спільнота людей, які підтримують редакцію та нерідко допомагають нам підіймати цікаві й важливі теми. Про кілька таких текстів, що з’явилися завдяки нашим однодумцям, розповідаємо далі.

Цей матеріал з’явився завдяки нашій спільноті. Якщо є тема, в якій ви хочете розібратися, — долучайтеся до спільноти Вільного Радіо . У закритому чаті можна пропонувати теми безпосередньо журналістам, а також спілкуватися з однодумцями.

Нам важливо знати, що турбує учасників нашої спільноти та реагувати на їхні запити. Саме завдяки нашим однодумцям з’явилися або отримали продовження кілька матеріалів.

Іноді це історії про самих учасників спільноти, про тих, хто має вплив на Донеччину, про проблеми, які хвилюють та потребують висвітлення.

Наприклад, Ангеліна Шостак запропонувала тему про те, як громадам домагатися звання “Місто-герой України”. Так з’явилося роз’яснення про те, хто може ініціювати це рішення і який вигляд має процедура.

Сама ж Ангеліна є депутаткою Краматорської міськради. І в інтерв’ю нашим журналістам розповіла про нинішню роботу без засідань та голосувань. Про те як, перебуваючи фактично у правовому вакуумі, впливати на життя громади та змінювати її. Депутатська робота під час війни — це робота без засідань, без голосувань, але з повною відповідальністю перед виборцями.

Наталя Жукова звернула увагу редакції на те, що мисткиня з Донеччини Емма Андієвська цьогоріч святкує ювілей — і ми особисто привітали землячку з 95-річчям. Для цього ми з’їздили в Мюнхен, де зараз живе мисткиня.

Ще одна тема, яка з’явилася завдяки нашій спільноті — про бюрократичні проблеми в Костянтинівці. Учасники порадили взяти інтерв’ю в редактора місцевої газети “Провінція”. А той своєю чергою звернув увагу на те, що в Костянтинівці вже п’ять років не надавали звання почесного громадянина. Загиблі захисники там не мають відзнаки, а от антимайданівці — серед нагороджених. Так, за підказкою редактора ми змогли зв’язатися з місцевим краєзнавцем і активістом Володимиром Березіним, який і розповів про суть проблеми.

Спільнота допомагала знаходити й героїв для інтерв’ю та репортажів.

Так, бахмутянин Петро Зубар розповів, як у 2014 році забрав тризуб з будівлі міськради з-під носа бойовиків і переховував його на горищі до самої деокупації міста. Цю історію ми опублікували до Дня Української Державності.

Бахмутянин Денис Костенко розповів про фонд “Кодес”, який він заснував разом із родиною. Фонд не витрачає зібрані кошти одразу — він інвестує їх, щоб мати стабільний ресурс для довгострокової допомоги з розмінування та відбудови України. Денис став учасником спільноти Вільного Радіо, бо, за його словами, хотів підтримати незалежне медіа, яке не має власників і не проходить цензуру.

Дослідниця Юлія Кравченко — учасниця спільноти, яка займається вивченням українського дисидентського руху. Завдяки їй з’явилося наше інтерв’ю про Василя Стуса, Івана Дзюбу та Олексу Тихого — і про те, чому боротьба цих людей, які виросли або сформувалися на Донеччині, звучить так болісно актуально сьогодні.

Є й теми, які ще чекають свого часу. Наприклад, історія про футбольну команду із села під Бахмутом і книжку про 100 років місцевого футболу.

Для нас важливо, що спільнота не просто читає Вільне Радіо, а співтворить його разом із нами. Бо незалежне регіональне медіа тримається на довірі, уважності та людях, яким не байдуже і які мають що сказати.

