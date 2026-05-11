Особистий кабінет учасника спільноти Вільного Радіо. Фото: Вільне Радіо

Цього квітня спільноті Вільного Радіо виповнився рік. І тепер для зручності її учасників команда редакції створила на сайті особистий кабінет донатора. Через нього люди, які нас підтримують, зможуть відстежувати свої платежі й отримувати персональні бонуси. Більше про те, що там буде і як увійти в кабінет — читайте далі.

Команда Вільного Радіо цінує підтримку своїх читачів і намагається зробити все для їхньої зручності. Тож відтепер кожен учасник спільноти має доступ до особистого кабінету на сайті медіа. Це дає можливість:

відстежувати свої платежі та бачити історію підтримки медіа;

мати швидкий доступ до закритого чату, де збираються однодумці та друзі спільноти;

обирати, чи отримувати щомісячні листи з інформацією від команди Вільного Радіо;

долучатися до планування редакції та пропонувати свої теми;

мати унікальний промокод на знижку в магазині мерчу “Я — Донеччина”.

“Учасники, які перебувають у спільноті понад рік, отримують від нас ексклюзивний мерч, якого немає у вільному продажі. Щоб не очікувати так довго, ми запрошуємо вас доєднатися до нас, обравши можливість одразу оформити річну підписку”, — каже менеджерка спільноти Вільного Радіо Наталя Тищук.

Користуватися особистим кабінетом на сайті редакції можуть лише учасники спільноти Вільного Радіо. Після внеску на підтримку медіа від нових читачів на вказану пошту прийде автоматичний лист із посиланням на особистий кабінет. Для нього можна встановити свій пароль або ж одразу увійти туди як донор. А тим учасникам, які вже підтримують редакцію, з оформленням кабінету допоможе менеджерка спільноти.

“Особистий кабінет — це не лише зручність і прозорість платежів. Для нас це також цінна можливість отримати прямий зворотний зв’язок від вас. Це допоможе нам розвиватися, вдосконалювати свою роботу та продовжувати створювати якісний контент і надалі”, — говорить Наталя Тищук.

