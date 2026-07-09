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У Соледарській громаді затвердили порядок надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям військових, зниклих безвісти за особливих обставин. Рідні цих захисників і захисниць можуть отримати 25 тис. грн із місцевого бюджету. Розповідаємо, як це зробити.
Інформацію щодо порядку надання одноразової допомоги рідним зниклих військових Соледарська міська військова адміністрація оприлюднила у розпорядженні начальника ВА №282р від 8 липня 2026 року.
Право на отримання цієї допомоги мають члени сімей військовослужбовців, зниклих безвісти за особливих обставин, а саме:
Звертатися за допомогою повинен уповноважений представник сім’ї: повнолітній член сім’ї, який має зареєстроване або задеклароване місце проживання на території Соледарської громади.
Сам зниклий безвісти військовослужбовець на момент зникнення також повинен мати зареєстроване або задеклароване місце проживання на території громади.
Загальний розмір допомоги щодо одного військового — 25 тисяч гривень, кошти виплачують один раз. Якщо уповноважений представник сім’ї подає заяву разом із письмовими заявами-згодами всіх інших повнолітніх членів сім’ї, які мають право на допомогу, всю суму в розмірі 25 000 гривень виплачують представникові одноосібно.
Якщо згод немає — кошти ділять між тими членами сім’ї, які самостійно звернулися та підтвердили своє право на її отримання.
Аби отримати допомогу, член сім’ї зниклого військового повинен зібрати:
Далі документи потрібно надіслати до управління соціального захисту населення Соледарської міської ради до 1 грудня. Нині воно працює в евакуації у змішаному форматі. Особисті прийоми проводять у Києві (вул. Бориславська, 72/3) та Дніпрі (проспект Героїв, 30Д) з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00.
Звернутися до УСЗН дистанційно можна телефоном:
Нагадаємо, по всій Україні з початку відкритої війни розгорнули гуманітарні штаби, де надається допомога переселенцям з Донеччини. Тут можна отримати необхідну гуманітарну допомогу, психологічну підтримку та консультації з різних питань. Для зручності журналісти Вільного Радіо зібрали адреси цих штабів та нанесли їх на карту.