Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Соледарській громаді затвердили порядок надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям військових, зниклих безвісти за особливих обставин. Рідні цих захисників і захисниць можуть отримати 25 тис. грн із місцевого бюджету. Розповідаємо, як це зробити.

Інформацію щодо порядку надання одноразової допомоги рідним зниклих військових Соледарська міська військова адміністрація оприлюднила у розпорядженні начальника ВА №282р від 8 липня 2026 року.

Хто може отримати виплату

Право на отримання цієї допомоги мають члени сімей військовослужбовців, зниклих безвісти за особливих обставин, а саме:

дружина або чоловік;

діти (зокрема усиновлені) незалежно від віку;

батьки (батько чи мати), усиновлювачі.

Звертатися за допомогою повинен уповноважений представник сім’ї: повнолітній член сім’ї, який має зареєстроване або задеклароване місце проживання на території Соледарської громади.

Сам зниклий безвісти військовослужбовець на момент зникнення також повинен мати зареєстроване або задеклароване місце проживання на території громади.

Загальний розмір допомоги щодо одного військового — 25 тисяч гривень, кошти виплачують один раз. Якщо уповноважений представник сім’ї подає заяву разом із письмовими заявами-згодами всіх інших повнолітніх членів сім’ї, які мають право на допомогу, всю суму в розмірі 25 000 гривень виплачують представникові одноосібно.

Якщо згод немає — кошти ділять між тими членами сім’ї, які самостійно звернулися та підтвердили своє право на її отримання.

Які документи треба зібрати

Аби отримати допомогу, член сім’ї зниклого військового повинен зібрати:

письмові заяви-згоди інших повнолітніх членів сім’ї (за законних представників — щодо неповнолітніх) про відсутність заперечень проти виплати повної суми уповноваженому представнику (за наявності);

копію паспорта заявника;

копію РНОКПП заявника (або відповідна сторінка паспорта — для людей, які відмовились від номера з релігійних переконань);

витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання заявника;

документ про зареєстроване/задеклароване місце проживання військовослужбовця в громаді на момент зникнення або звернення;

копію документа про родинні відносини із зниклим безвісти (свідоцтво про шлюб, народження тощо);

копію витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

копію сповіщення військової частини/ТЦК про зникнення (або інший документ компетентного органу, що це підтверджує);

довідку про реквізити банківського рахунку заявника (IBAN).

Далі документи потрібно надіслати до управління соціального захисту населення Соледарської міської ради до 1 грудня. Нині воно працює в евакуації у змішаному форматі. Особисті прийоми проводять у Києві (вул. Бориславська, 72/3) та Дніпрі (проспект Героїв, 30Д) з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00.

Звернутися до УСЗН дистанційно можна телефоном:

(095)344-35-83

(050)065-40-04

(095)463-06-57.

Нагадаємо, по всій Україні з початку відкритої війни розгорнули гуманітарні штаби, де надається допомога переселенцям з Донеччини. Тут можна отримати необхідну гуманітарну допомогу, психологічну підтримку та консультації з різних питань. Для зручності журналісти Вільного Радіо зібрали адреси цих штабів та нанесли їх на карту.