Сімох мешканців ТОТ підозрюють у державній зраді: вони могли воювати проти ЗСУ на Донеччині та Луганщині

Підозрювані у державній зраді мешканці окупованих територій. Фото: прокуратура Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Правоохоронці підозрюють в державній зраді сімох штурмовиків — мешканці Донецької та Луганської областей, а також Криму. За даними слідства, чоловіки добровільно воювали у складі армії Росії проти українських військових. Їх затримали на Покровському та Краматорському напрямках.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За даними слідства, серед підозрюваних — мешканці Луганської та Донецької областей, а також Автономної Республіки Крим. У 2016-2026 роках вони добровільно вступили до лав армії Росії. Зокрема, один з них спочатку обіймав посаду командира відділення взводу зв’язку. Чоловік керував підпорядкованими службовцями, які зводили оборонні укріплення, а згодом став командиром у складі штурмової роти та інструктором на полігоні.

Інші служили стрільцями, радіотелефоністом, гранатометником, розвідником та помічником навідника протитанкової керованої ракети. За словами правоохоронців, фігуранти також облаштовували позиції й бліндажі, виконували такелажні та господарські роботи, забезпечували логістику передових підрозділів країни-агресорки. Окрім цього, перевозили особовий склад та боєприпаси, охороняли склади паливно-мастильних матеріалів й стежили за переміщенням ЗСУ.

Разом із тим усі семеро бойовиків брали участь в штурмах позицій Сил оборони як у Луганській, так і Донецькій областях. Їх затримали на Покровському та Краматорському напрямках, додають у прокуратурі.



Чоловіків підозрюють в державній зраді та колабораційній діяльності (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їм може загрожувати довічне увʼязнення.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють двох службовців однієї з військових частин у Донецькій області в службовому недбальстві та привласненні військового майна. Як стверджують слідчі, фігуранти забезпечували отримання продуктів на більшу кількість оборонців, ніж було в підрозділі. Надлишок харчів продавали цивільному населенню. Суму збитків за цією схемою оцінили в понад 2,7 мільйона гривень.