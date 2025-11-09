“Сіра зона” не така велика, як пише DeepState. Проводимо “вузькі” контратаки”, — УОС про Лиманський напрямок

Лиманський напрямок на мапі. Фото: DeepState

Українські захисники кажуть, що “сіра зона” Лиманського відтинку не така велика, як її відмічають аналітики DeepState. Нині на відтинку тривають окремі контратаки.

Про це розповів начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері “Суспільне.Студія”.

За його словами, нині Лиманський напрямок можна описати як “відносно велику та хаотичну “сіру зону”. Однак, вона не така велика, як її позначають аналітики проєкту DeepState на своїй мапі.

“Там дуже активно просто йдуть, я б сказав, зустрічні дії. З одного боку дуже активно лізуть росіяни, з іншого боку наші проводять окремі такі “вузькі” контратакувальні дії, і теж не без успіху. Тому такий “сіряк” виходить, бо бої йдуть”, — каже Трегубов.

Він уточнив, що українські військові “змагаються” з окупантами за ділянки, в яких розташовані “ті чи інші сили”. У певний момент відтинок може бути під контролем Сил оборони та навпаки, стверджує речник.

“Як “листковий пиріг” — українці, росіяни, українці, росіяни на доволі таки невеличкому шматочку лісу”, — сказав військовий.

Нагадаємо, війська країни-агресорки хочуть просунутися на Лиманському напрямку, аби створювати загрозу для Слов’янсько-Краматорської агломерації. Нині відтинок поділений на зони контролю, а ситуація там динамічна.