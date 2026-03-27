Склади, командний пункт, позиції росіян: Сили оборони уразили чотири цілі на окупованій частині Донеччини

В'ячеслав Попович
Сили оборони України атакували чотири об’єкти російської армії на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед уражених цілей — два склади, командний пункт і місця зосередження особового складу. Окрім цього, ураження фіксували й на інших непідконтрольних територіях України.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Так, українським силам вдалося уразити російський склад боєприпасів у районі тимчасово окупованого Мангуша. Ще один склад, цього разу матеріально-технічних засобів, атакували у районі Рибинського Волноваської громади.

Додатково на Донеччині били по командному пункту російської армії у районі Ольгинки (Волноваський район) та по скупченню живої сили загарбників поблизу Дорожнього Шахівської громади.

“Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються”, — пишуть у Генштабі ЗСУ.

Там зазначили також, що під вогнем були російський радіолокаційний комплекс “Валдай” у районі Гвардійського в Криму та склад матеріально-технічних засобів біля Новоселівки (Запорізька область).

Нагадаємо, в районі Костянтинівки Сили оборони України фіксують високу активність російських загарбників, за добу там фіксують десятки атак. Російські війська проводять ротації особового складу, однак “аномального” скупчення сил українські військові не фіксують.

