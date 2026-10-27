Склади, жива сила і техніка росіян: українські військові завдали нової серії ударів по цілях в окупації

Дрон-камікадзе Hornet, травень 2026. Фото: Kammen Taylor

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Сили оборони України 26-го та у ніч на 27 жовтня провели нову серію атак по об’єктах російського окупаційного угруповання. На тимчасово захоплених територіях Донеччини, Луганщини та Запоріжжя вдалося уразити низку складів, а також локації зосередження живої сили й техніки.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

На Донеччині українські військові уразили склад боєприпасів поблизу Огороднього (Мангуська громада), а також зосередження озброєння та військової техніки у районі Красногорівки (Мар’їнська громада).

На території Луганщини ще один склад боєприпасів Сили оборони атакували у районі Дякового. Також під вогнем були склади матеріально-технічних засобів в районах Луганська, Антрацита й Тимонового. В області били й по зосередженню живої сили, це сталося у районах Лагідного та Антрациту.

Влучання у Генштабі ЗСУ фіксували також на окупованій частині Запорізької області: у районі Новопетрівки атакували зосередження живої сили російських військ.

Нагадаємо, військові підрозділи, що виконують бойові завдання на Донеччині, отримають додаткові 43 мільйони гривень на закриття нагальних потреб. Це рішення ухвалила обласна влада на черговому засіданні Ради оборони області.