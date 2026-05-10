Будівля Слов'янської психіатричної лікарні у 2020 році, Донецька область. Фото: Донецька ОДА

Психіатрична лікарня Словʼянська планує провести капремонт в орендованих приміщеннях на Київщині. На підготовку чотирьох окремих проєктів для подальших робіт та проходження експертиз передбачили загалом 2,7 млн грн з обласного бюджету.

Ці тендери журналісти Вільного Радіо знайшли на порталі електронних закупівель Prozorro.

Що саме планують робити

Замовником усіх робіт виступає КНП “Обласна клінічна психіатрична лікарня м. Слов’янськ”. Установа орендує будівлю за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Київська, буд. 57.

Згідно з документацією, замовник підписав чотири окремі договори на виготовлення проєктів та отримання експертних звітів щодо таких об’єктів:

Фізіотерапевтичне відділення — його планують облаштувати на 2, 3 та 4 поверхах. Це найдорожчий проєкт вартістю 1 497 891 грн.

Приймальне відділення — його розмістять на першому поверсі. Вартість проєктування — 379 779 грн.

Рентгенологічний кабінет — він також з’явиться на першому поверсі. На документацію виділили 351 819 грн.

Кімната зберігання ліків та архів — їх облаштують у підвалі будівлі. Ціна проєкту — 474 970 грн.

Загальна сума укладених договорів становить понад 2,7 млн грн. Усі кошти спрямують з обласного бюджету.

Хто виконуватиме роботи

Усі закупівлі провели за спрощеною процедурою — як звіти про укладені договори. Замовник обрав підрядника напряму, без проведення відкритого аукціону.

Виконавцем усіх чотирьох проєктів стало ПП “Інтек” (“Інноваційна науково-технічна експертна компанія”). За даними статутних документів, підприємство почало роботу у 2001 році та своєю адресою вказує Святогірськ. Керівником компанії є Олександр Матросов, а власницею — Валентина Матросова. Статутний капітал фірми становить 100 гривень.

Підприємство спеціалізується на діяльності у сфері інжинірингу та архітектури і має відокремлений підрозділ у Слов’янську.

Згідно з фінансовою звітністю фірми, доходи їй приносять виключно державні підряди. За 2025 рік підприємство заробило понад 4,3 млн грн, а його доходи за поточний рік уже перевищують торішні: за перші місяці 2026-го від державних закупівель “Інтек” отримав близько 5,5 млн грн. При цьому у 2024 році за документами фірма взагалі не мала виручки, хоча стабільно заробляє щонайменше з 2015-го.

Коли завершать проєктування

Згідно з умовами договорів, підрядник має завершити розробку проєктів та отримати позитивні експертні звіти у різні терміни:

документи для фізіотерапевтичного відділення мають бути готові до 1 жовтня 2026 року;

проєкти рентген-кабінету, приймального відділення та архіву в підвалі мають здати раніше. Крайній строк — від 29 липня до 12 серпня 2026 року для різних проєктів.

Оплата за роботу здійснюватиметься поетапно: замовник виплатить 80% вартості після виконання основної частини робіт, а решту 20% — після отримання позитивного висновку експертизи. Якщо ж експерти нададуть негативний звіт, підрядник зобов’язаний усунути недоліки власним коштом.

