Психіатрична лікарня Словʼянська планує провести капремонт в орендованих приміщеннях на Київщині. На підготовку чотирьох окремих проєктів для подальших робіт та проходження експертиз передбачили загалом 2,7 млн грн з обласного бюджету.
Ці тендери журналісти Вільного Радіо знайшли на порталі електронних закупівель Prozorro.
Замовником усіх робіт виступає КНП “Обласна клінічна психіатрична лікарня м. Слов’янськ”. Установа орендує будівлю за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Київська, буд. 57.
Згідно з документацією, замовник підписав чотири окремі договори на виготовлення проєктів та отримання експертних звітів щодо таких об’єктів:
Загальна сума укладених договорів становить понад 2,7 млн грн. Усі кошти спрямують з обласного бюджету.
Усі закупівлі провели за спрощеною процедурою — як звіти про укладені договори. Замовник обрав підрядника напряму, без проведення відкритого аукціону.
Виконавцем усіх чотирьох проєктів стало ПП “Інтек” (“Інноваційна науково-технічна експертна компанія”). За даними статутних документів, підприємство почало роботу у 2001 році та своєю адресою вказує Святогірськ. Керівником компанії є Олександр Матросов, а власницею — Валентина Матросова. Статутний капітал фірми становить 100 гривень.
Підприємство спеціалізується на діяльності у сфері інжинірингу та архітектури і має відокремлений підрозділ у Слов’янську.
Згідно з фінансовою звітністю фірми, доходи їй приносять виключно державні підряди. За 2025 рік підприємство заробило понад 4,3 млн грн, а його доходи за поточний рік уже перевищують торішні: за перші місяці 2026-го від державних закупівель “Інтек” отримав близько 5,5 млн грн. При цьому у 2024 році за документами фірма взагалі не мала виручки, хоча стабільно заробляє щонайменше з 2015-го.
Згідно з умовами договорів, підрядник має завершити розробку проєктів та отримати позитивні експертні звіти у різні терміни:
Оплата за роботу здійснюватиметься поетапно: замовник виплатить 80% вартості після виконання основної частини робіт, а решту 20% — після отримання позитивного висновку експертизи. Якщо ж експерти нададуть негативний звіт, підрядник зобов’язаний усунути недоліки власним коштом.
