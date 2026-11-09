Де лінія фронту на Донеччині 9 листопада: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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За добу поліція фіксувала 1 714 влучань по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної частини Донецької області. За попередніми даними, обійшлося без загиблих серед цивільних мешканців, але є четверо поранених. Двоє у Слов’янську, а також по одній людині — в Райгородку та Миколаївці. Розповідаємо про ситуацію в регіоні за добу.
Як повідомляє поліція, влучання 8 листопада фіксували у містах Краматорськ, Миколаївка і Слов’янськ, селищах Олександрівка, Райгородок та Ясногірка, а також у селі Високопілля.
По Слов’янську росіяни били п’ять разів: 250-кілограмовою авіабомбою та дронами. Поранені двоє людей, пошкоджені два багатоквартирні та один приватний будинки, магазин, автомийка, об’єкт інфраструктури й три автомобілі.
Після влучання дронів поранені одна людина в Райгородку та ще одна — в Миколаївці, там пошкоджений приватний будинок.
У Високопіллі зазнали руйнувань два приватні будинки, в Олександрівці та Ясногірці — цивільні авто.
Загалом, як повідомили в поліції, руйнувань за добу зазнали 17 цивільних об’єктів. З них шість — житлові будинки.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем також опинилося Білозерське. У місті після влучання двох авіабомб зруйновані три оселі, пошкоджені ще чотири.
Нагадаємо, станом на листопад 2026 року головною причиною евакуюватися для мешканців Донеччини, які ще залишаються в регіоні, є відсутність світла, опалення й газу. На думку представника місії “Проліска” в Донецькій області Євгена Ткачова, це більше впливає на рішення людей про виїзд, ніж регулярні обстріли.