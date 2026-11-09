Де лінія фронту на Донеччині 9 листопада: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських ударів по Донецькій області 8 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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За добу поліція фіксувала 1 714 влучань по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної частини Донецької області. За попередніми даними, обійшлося без загиблих серед цивільних мешканців, але є четверо поранених. Двоє у Слов’янську, а також по одній людині — в Райгородку та Миколаївці. Розповідаємо про ситуацію в регіоні за добу.

Щонайменше сім населених пунктів регіону були під вогнем

Як повідомляє поліція, влучання 8 листопада фіксували у містах Краматорськ, Миколаївка і Слов’янськ, селищах Олександрівка, Райгородок та Ясногірка, а також у селі Високопілля.

По Слов’янську росіяни били п’ять разів: 250-кілограмовою авіабомбою та дронами. Поранені двоє людей, пошкоджені два багатоквартирні та один приватний будинки, магазин, автомийка, об’єкт інфраструктури й три автомобілі.

Після влучання дронів поранені одна людина в Райгородку та ще одна — в Миколаївці, там пошкоджений приватний будинок.

У Високопіллі зазнали руйнувань два приватні будинки, в Олександрівці та Ясногірці — цивільні авто.

Загалом, як повідомили в поліції, руйнувань за добу зазнали 17 цивільних об’єктів. З них шість — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем також опинилося Білозерське. У місті після влучання двох авіабомб зруйновані три оселі, пошкоджені ще чотири.

Найбільше атак було в районі Костянтинівки

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти провели п’ять атак у бік Лимана та в районі населеного пункту Колодязі. Українським військовим вдалося втримати позиції;

на Слов’янському напрямку російські військові чотири рази атакували в бік Пискунівки, Миколаївки та в районі населеного пункту Озерне;

одну штурмову дію окупанти провели на Краматорському напрямку , атакуючи в бік села Миколаївка;

на Костянтинівському напрямку було 23 атаки. Загарбники вели наступальні дії в районах населених пунктів Костянтинівка, Вільне, а також у бік Миколайпілля, Новопавлівки та Золотого Колодязя;

дев’ять атак росіяни провели на Покровському напрямку . Російські сили намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Новогришине, Молодецьке та в бік населених пунктів Добропілля, Сергіївки й Новопідгороднього.

Нагадаємо, станом на листопад 2026 року головною причиною евакуюватися для мешканців Донеччини, які ще залишаються в регіоні, є відсутність світла, опалення й газу. На думку представника місії “Проліска” в Донецькій області Євгена Ткачова, це більше впливає на рішення людей про виїзд, ніж регулярні обстріли.