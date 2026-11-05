Словʼянськ частково залишиться без води 5 листопада: де її не буде

Подача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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5 листопада у Словʼянську частково призупинять подачу води на центральну частину міста та ще два райони. Її відновлять після того, як фахівці закінчать ремонти. Точних строків поки не називають.

Про це повідомили у Словʼянській МВА.

Там кажуть, що 5 листопада на комунальному підприємстві “Компанія “Вода Донбас” розпочнуть ремонтні роботи. У звʼязку з цим фахівці тимчасово припинять водопостачання на деякі райони Словʼянська.

Обмеження стосується центрального району міста, а також Варшави та Машмета.

Подачу води обіцяють відновити після завершення ремонту та заповнення резервуарів. Наразі точних строків комунальники не називають.

Нагадаємо, на початок листопада в Словʼянську змогли під’єднати до централізованого опалення 369 багатоповерхівок. Однак через руйнування осель та котелень без тепла залишаються 82 домівки. Нині у громаді мешкають близько 23 тисяч людей.