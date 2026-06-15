“Снаряд пробив будинок аж до підвалу”: із прифронтової Миколаївки евакуювали шістьох людей

Евакуйовані жителі Миколаївки. Фото: ГУНП Донеччини

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Екіпаж “Білого Янгола” евакуював із прифронтової Миколаївки шістьох людей, серед них — поранений чоловік. У домівку врятованих влучив російський снаряд, коли ті ховалися у підвалі.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Там розповіли, що евакуаційний екіпаж зміг прорватися до оточеної боями Миколаївки, аби врятувати пораненого чоловіка. Точної адреси вони не мали, тож довелося розшукувати цивільного. Нині місто перебуває під вогневим контролем військ країни-агресорки, зокрема дронами.

“Попри складну ситуацію, екіпажу вдалось знайти чоловіка. Дружина зуміла зупинити кровотечу, та постраждалому була потрібна термінова медична допомога. Разом із ним вирішили виїхати ще п’ятеро мешканців, один з яких – немобільний”, — розповіли поліціянти.

Вони уточнили, що через безперервні обстріли місцеві останнім часом жили у підвалі. Саме він урятував їм життя, коли російський снаряд зруйнував будинок.

“Але і в підвалі було гаряче. З даху до підвалу пробило, метрів за десять від нас”, – розповіли про пережите люди.

Екіпаж “Білого Янгола” доставив евакуйованих до безпечного місця, а пораненого – в лікарню. Надалі волонтери допоможуть людям дістатися тилових регіонів України.

Нагадаємо, через постійні російські обстріли за тиждень із Миколаївської громади евакуювалася щонайменше 281 людина. Та близько 1693 жителів досі залишаються. Серед них — троє дітей. Попри обмежений доступ до продуктів та відсутність ліків і комунальних послуг, виїжджати погоджуються не всі.