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Через постійні російські обстріли за останній тиждень із Миколаївської громади евакуювалася щонайменше 281 людина. Та близько 1693 жителів досі залишаються. Серед них — троє дітей. Попри обмежений доступ до продуктів та відсутність ліків і комунальних послуг, виїжджати погоджуються не всі.
Про це журналістам Вільного Радіо розповів начальник Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін.
За словами посадовця, окупанти не припиняють атакувати Миколаївську громаду з різних видів озброєння: щодня запускають у середньому по шість-дев’ять ФАБів, а також бʼють зі ствольної артилерії й мінометів. У небі над громадою фіксують велику кількість російських безпілотників.
“У середньому це 15–45 обстрілів за добу. Сьогодні облік уже не веду: евакуював людей, які цим опікувалися. Найбільше було 18 ФАБів за добу”, — розповідає Володимир Проскунін.
Через постійні обстріли у громаді немає звʼязку, а також електро-, газо- й централізованого водопостачання. У бомбосховищах ще залишається запас води у 20 кубометрів, діють сім колодязів. Із продуктами ситуація важка: наприкінці минулого тижня продавати залишки товару й зачинятися збирався останній на всю громаду магазин. Аптеки ж не працюють узагалі.
У громаді продовжують проводити активну евакуацію. Так, із 29 травня по 5 червня громаду залишила 281 людина. Переважно жителів вивозили правоохоронці екіпажу “Білий янгол” і громадська організація “Ритм нашого життя”, але частина людей евакуювалися самостійно. Зокрема, четверо вийшли пішки.
За останніми ж даними (станом на 5 червня), у громаді залишалися ще 1693 людини:
Попри примусову евакуацію дітей, на минулу пʼятницю у громаді перебували троє неповнолітніх від 7 до 17 років. Усі — у Миколаївці.
“Сьогодні евакуаційні заходи здійснювалися, але із шести запланованих людей вивезли тільки двох. Люди просто відмовляються. Родичі замовляють евакуацію, а вони не погоджуються”, — зазначив голова ВА.
Раніше ми розповідали, що поліцейський екіпаж “Білий янгол” евакуював із прифронтової Миколаївки літню пару, яка через постійні обстріли тривалий час жила у підвалі власного будинку.