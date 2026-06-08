Пошкоджені російськими обстрілами будинки по вулиці Січових Стрільців у Миколаївці. Фото надане Вільному Радіо Володимиром Проскуніним

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Через постійні російські обстріли за останній тиждень із Миколаївської громади евакуювалася щонайменше 281 людина. Та близько 1693 жителів досі залишаються. Серед них — троє дітей. Попри обмежений доступ до продуктів та відсутність ліків і комунальних послуг, виїжджати погоджуються не всі.

Про це журналістам Вільного Радіо розповів начальник Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін.

За словами посадовця, окупанти не припиняють атакувати Миколаївську громаду з різних видів озброєння: щодня запускають у середньому по шість-дев’ять ФАБів, а також бʼють зі ствольної артилерії й мінометів. У небі над громадою фіксують велику кількість російських безпілотників.

“У середньому це 15–45 обстрілів за добу. Сьогодні облік уже не веду: евакуював людей, які цим опікувалися. Найбільше було 18 ФАБів за добу”, — розповідає Володимир Проскунін.

Зруйнована російськими обстрілами Школа мистецтв у Миколаївці. Фото надане Вільному Радіо Володимиром Проскуніним

Пошкоджений російськими обстрілами будинок по вулиці Миру в Миколаївці. Фото надане Вільному Радіо Володимиром Проскуніним

Через постійні обстріли у громаді немає звʼязку, а також електро-, газо- й централізованого водопостачання. У бомбосховищах ще залишається запас води у 20 кубометрів, діють сім колодязів. Із продуктами ситуація важка: наприкінці минулого тижня продавати залишки товару й зачинятися збирався останній на всю громаду магазин. Аптеки ж не працюють узагалі.

У громаді продовжують проводити активну евакуацію. Так, із 29 травня по 5 червня громаду залишила 281 людина. Переважно жителів вивозили правоохоронці екіпажу “Білий янгол” і громадська організація “Ритм нашого життя”, але частина людей евакуювалися самостійно. Зокрема, четверо вийшли пішки.

За останніми ж даними (станом на 5 червня), у громаді залишалися ще 1693 людини:



у місті Миколаївка — 709 жителів;

у селищі Райгородок — 615;

у селищі Донецьке — 149;

у селі Карпівка — 136;

у селі Селезнівка — 47;

у селі Рай-Олександрівка — 17;

у селі Пискунівка — 8;

у селі Никонорівка — 7;

у селі Стародубівка — 4;

у селі Малинівка — 1.

Попри примусову евакуацію дітей, на минулу пʼятницю у громаді перебували троє неповнолітніх від 7 до 17 років. Усі — у Миколаївці.

“Сьогодні евакуаційні заходи здійснювалися, але із шести запланованих людей вивезли тільки двох. Люди просто відмовляються. Родичі замовляють евакуацію, а вони не погоджуються”, — зазначив голова ВА.

Раніше ми розповідали, що поліцейський екіпаж “Білий янгол” евакуював із прифронтової Миколаївки літню пару, яка через постійні обстріли тривалий час жила у підвалі власного будинку.