Момент евакуації подружжя. Скриншот з відео поліції: Вільне Радіо

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Поліцейський екіпаж “Білий янгол” евакуював із прифронтової Миколаївки літню пару, яка через постійні обстріли тривалий час жила у підвалі власного будинку.

Про це повідомили у головному управлінні поліції у Донецької області.

За даними поліції, під час попереднього виїзду правоохоронці виявили у підвальному приміщенні літнє подружжя. Спочатку чоловік і жінка відмовлялися залишати домівку, однак після розмови погодилися на евакуацію та попросили кілька днів, аби зібрати речі.

Дорога до будинку подружжя у Миколаївці. Скриншот з відео поліції: Вільне Радіо

За домовленістю екіпаж повернувся до Миколаївки у визначений час.

Евакуювати пару довелося в умовах підвищеної небезпеки — над містом літали FPV-дрони, а в населеному пункті лунали вибухи. Правоохоронці постійно відстежували повітряну та наземну ситуацію, обираючи безпечні моменти для переміщення.

Евакуйоване подружжя. Скриншот з відео поліції: Вільне Радіо

“Останнім часом дуже гучно. Вибухи кожні 15 хвилин. Довелося спуститися у підвал”, — розповідають евакуйовані.

Подружжя доставили до більш безпечного району — до родичів у Слов’янську.

У поліції закликають мешканців прифронтових населених пунктів не зволікати з евакуацією та за потреби звертатися за номером 102.

Нагадаємо, впродовж травня 2026 року майже 15 тисяч людей залишили підконтрольну Україні територію Донеччини. Евакуація цивільного населення в регіоні триває за участі органів влади, поліції, ДСНС та волонтерів.