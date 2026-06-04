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Впродовж травня 2026 року майже 15 тисяч людей залишили підконтрольну Україні територію Донеччини. Евакуація цивільних у регіоні триває, зокрема за участі органів влади, поліції, ДСНС та волонтерів.
Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у відповіді Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА.
У ОДА зазначають, що евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів області триває. До процесу залучені органи влади всіх рівнів, підрозділи Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також добровольчі формування і волонтери.
Згідно з офіційними даними, кількість людей, які залишали Донеччину впродовж року:
Водночас дані за квітень і травень охоплюють не лише організовану евакуацію, а й людей, які виїхали з області самостійно.
Нагадаємо, станом на кінець травня 2026 року в зоні примусової евакуації на Донеччині, за попередніми даними, залишалися п’ятеро дітей. Одна з родин із дитиною повернулася до Сергіївки.