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У травні 2026 року з Донеччини евакуювали майже 15 тис. людей — ДонОДА

Вікторія Гола
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Впродовж травня 2026 року майже 15 тисяч людей залишили підконтрольну Україні територію Донеччини. Евакуація цивільних у регіоні триває, зокрема за участі органів влади, поліції, ДСНС та волонтерів.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у відповіді Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА.

У ОДА зазначають, що евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів області триває. До процесу залучені органи влади всіх рівнів, підрозділи Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також добровольчі формування і волонтери.

Згідно з офіційними даними, кількість людей, які залишали Донеччину впродовж року:

  • січень — близько 5 750 людей;
  • лютий — близько 6 100 людей;
  • березень — близько 9 330 людей;
  • квітень — близько 16 340 людей;
  • травень — близько 14 780 людей.

Водночас дані за квітень і травень охоплюють не лише організовану евакуацію, а й людей, які виїхали з області самостійно. 

Нагадаємо, станом на кінець травня 2026 року в зоні примусової евакуації на Донеччині, за попередніми даними, залишалися п’ятеро дітей. Одна з родин із дитиною повернулася до Сергіївки.

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