Софія Бибчик із Курахового стала чемпіонкою Кубка Європи з карате. Фото:

Представниця Донецької області Софія Бибчик здобула “золото” на європейських змаганнях з карате, що відбулися в Румунії. Спортсменка виступала у складі команди з куміте серед дівчат 14–15 років.

Про це пишуть у пресслужбі Управління фізичної культури та спорту Донецької ОДА.

Кубок Європи з карате WKC (World Karate Confederation, або Міжнародна федерація карате, — ред.), що відбувся в місті Тімішоара, зібрав спортсменів з різних країн континенту.

Донецьку область у складі української команди представила Софія Бибчик із Курахового.

Спортсменка здобула “золото” у складі команди з куміте (спарингу, — ред.) серед дівчат 14–15 років.

До змагань спортсменку підготував тренер Ярослав Чепіга.

