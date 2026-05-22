Колаж: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Голова військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко та його представники подали щорічні декларації за 2025 рік. Дехто орендує великі ділянки землі, інші мають нерухомість у кількох містах або частки в бізнесі. Журналісти Вільного Радіо проаналізували доходи, майно та грошові активи керівництва громади — детальніше далі.

Скільки заробили посадовці Краматорської громади за 2025 рік. Інфографіка: Вільне Радіо

Начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко орендує сотні гектарів землі та виплачує кредит за новий кросовер

Очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко подав декларацію наприкінці березня 2026 року. У ній він вказав відомості про власні доходи, майно та фінансові зобов’язання, однак членів сім’ї у документі не зазначив.

За роботу на посаді начальника Краматорської МВА Гончаренку нарахували 1 117 833 гривні після сплати податків. У середньому це трохи більше ніж 93 тисячі гривень на місяць. Інших доходів посадовець не вказує.

Власного житла у Гончаренка немає: у Краматорську він мешкає у квартирі площею 140 квадратних метрів, яка йому не належить, і користується нею з 2020 року.

Натомість посадовець орендує сім земельних ділянок у селищі Ясногірка Краматорського району загальною площею понад 200 гектарів. П’ять із них перебувають у власності Ясногірської селищної ради (право оренди оформлене ще у лютому 2015 року), ще дві належать Краматорській міській раді (їх він орендує з листопада 2021 року). Вартість ділянок на момент оформлення оренди становила від 109 тисяч до 808 тисяч гривень кожна.

Також із червня 2025 року Гончаренко орендує машиномісце площею 16,1 квадратного метра у Києві.

У липні 2025 року очільник громади придбав автомобіль Audi Q3 2025 року випуску вартістю 2 045 000 гривень. Частину коштів — 359 тисяч гривень — він сплатив власними заощадженнями, решту — 1 636 000 гривень — оформив у кредит в Ощадбанку. До кінця звітного року Гончаренко сплатив 101 415 гривень основного боргу та 81 787 гривень відсотків. Залишок заборгованості на кінець 2025 року становив трохи більше ніж півтора мільйона гривень.

Готівкою Олександр Гончаренко зберігає 3 560 000 гривень. На рахунках в Ощадбанку — ще 61 289 гривень та 159 євро, у ПриватБанку — 2 317 гривень та 10 євро. Окрім цього, в недержавному пенсійному фонді “Причетність” він має накопичення у розмірі 228 720 гривень.

Також посадовець з липня 2015 року є власником фермерського господарства “Ясногорівське”, зареєстрованого у селі Біленьке поблизу Краматорська.

Заступник начальника МВА Карен Заргарян успадкував майно та придбав нерухомість у Краматорську

Щорічну декларацію за 2025 рік Карен Заргарян подав 30 березня 2026 року. У документі він зазначив дружину Олександру та дочку Камілу. Обидві зареєстровані у Краматорську, як і сам посадовець.

Єдине офіційне джерело заробітку Заргаряна — зарплата у Краматорській МВА. За 2025 рік йому нарахували “на руки” 905 288 гривень, що в середньому становить 75 440 гривень щомісяця. Ще 2 460 гривень він отримав від виконавчого комітету Краматорської міської ради як два подарунки в негрошовій формі.

Того ж року заступник успадкував майно на 79 тисяч гривень та продав свою автівку за таку ж суму.

Дружина Олександра отримала соціальні виплати з двох джерел — від управління праці та соцзахисту Краматорської міської ради та Пенсійного фонду України, по 5 160 гривень від кожної установи. Також їй нарахували 440 гривень кешбеку від ПриватБанку.

У вересні 2025 року Заргарян придбав у Краматорську квартиру площею 64,3 квадратного метра та нежитлове приміщення площею 18,9 квадратного метра. Обидва обʼєкти оформлені в один день — 2 вересня. Вартість жодного з них у декларації не вказана. Більше нерухомості, транспорту, цінних паперів чи корпоративних прав у родини немає — як і боргів.

Із грошових активів посадовець задекларував лише 170 тисяч гривень готівкою.

Перший заступник міського голови Роман Зенов задекларував заощадження у валюті та майно родини в кількох містах

Олександр Гончаренко також має заступників міського голови — вони теж подали декларації за 2025 рік.

Перший заступник міського голови Роман Зенов у щорічній декларації за 2025 рік вказав доходи, майно та фінансові активи родини. Разом із ним у документі зазначені дружина Олена та син Віктор.

За роботу на посаді йому нарахували 1 235 321 гривню зарплати після сплати податків — у середньому близько 103 тисяч гривень на місяць. Також за рік Зенов отримав 227 348 гривень пенсії. Від виконавчого комітету Краматорської міської ради він також отримав подарунок у негрошовій формі на 2 тисячі гривень та ще 460 гривень, які посадовець вказав як “додаткове благо”.

Зареєстрований перший заступник у Києві, однак, згідно з декларацією, фактично проживає у селищі Ясногірка Краматорського району. У столиці родина має квартиру площею 114,6 квадратного метра, придбану у 2014 році за 2 023 456 гривень. Половина квартири належить самому Роману, інша половина — громадянину України Михайлу Зенову. Дружина та син проживають у помешканні безкоштовно.

Із власної нерухомості посадовець має квартиру площею 52,8 квадратного метра у місті Хрустальний Луганської області, яку оформив ще у 1994 році, а також гараж там само. Ще одна квартира у Луганську належить дружині — вона придбала її у 2009 році. Крім того, у власності Зенова є земельна ділянка у Луганську.

Єдиний автомобіль у родині — Chevrolet Volt 2018 року випуску. Дружина придбала його у червні 2022 року за 630 тисяч гривень.

Готівкою Зенов зберігає 50 тисяч доларів та 350 тисяч гривень, його дружина — ще 15 тисяч доларів. Крім того, посадовець позичив громадянину України Дмитру Дорофєєву 669 372 гривні.

Також родина має рахунки у “ПриватБанку” та Ощадбанку, однак суми, які там зберігаються, у декларації не вказані.

Серед цінного рухомого майна посадовець вказує ювелірні прикраси дружини: два жіночих кільця та кольє, якими вона володіє з 1994 року. Їхня вартість не вказана.

Заступник міського голови Валерій Радченко вказав шість транспортних засобів та корпоративні права дружини у приватних підприємствах

Згідно з декларацією, заступник міського голови Валерій Радченко фактично проживає у Слов’янську разом із родиною — дружиною Оленою та сином Ярославом.

За рік на посаді йому нарахували 1 251 174 гривні зарплати (це сума без податків) — у середньому близько 104,2 тисячі гривень на місяць. Також за рік йому виплатили 283 320 гривень пенсії. Як і його колега Зенов, посадовець торік отримав від виконкому подарунок у негрошовій формі на 2 тисячі гривень та 460 гривень “додаткового блага”.

Найбільший об’єкт нерухомості родини — будинок у Слов’янську площею 360 квадратних метрів, оформлений на дружину. Там проживає і сам посадовець із сином. Крім цього, на дружину записані квартира у Харкові та нежитлове приміщення й машиномісце в тому ж місті, придбані у 2014-2015 роках.

Також жінка володіє двома земельними ділянками: одна розташована в селі Озерне Лиманської громади й перебуває у власності ще з 2003 року, інша — у Слов’янську, яку вона придбала у 2012-му.

У Слов’янську Олена Радченко також володіє нежитловою будівлею площею 212,2 квадратного метра у спільній власності із Сергієм Кияшком. Право на цей обʼєкт зареєстроване у грудні 2016 року.

Окремо родина задекларувала нерухомість у Святогірську — це нежитлова будівля, яка перебуває у спільній власності дружини з Аркадієм Дашевським з 2017 року. Також із 2018 року вона орендує у місті велику земельну ділянку.

У родини є шість транспортних засобів. Сам Радченко має чотири автомобілі:

Volkswagen Touareg 2008 року випуску, придбаний у 2018 році за 368 430 гривень;

Nissan Patrol 2006 року, куплений у 2019 році за 472 тисячі гривень;

два вітчизняні автомобілі — ВАЗ-2121 1980 року випуску та ВАЗ-21011 1979 року, обидва придбані на початку 2000-х за 20 тисяч та 15 тисяч відповідно.

Олена Радченко володіє причепом “Верда” 2012 року, тоді як інший причіп ГКБ 2008 року записаний на самого посадовця.

У готівці Валерій Радченко зберігає 700 тисяч гривень і 10 тисяч доларів, а його дружина — 1 мільйон 110 тисяч гривень і ще 10 тисяч доларів.

Частину коштів родина тримає на рахунках в Ощадбанку та Укргазбанку.

Окрім особистих фінансів, Олена Радченко володіє частками в бізнесі. Зокрема, їй належить половина статутного капіталу вартістю у ТОВ “Донбастехенерго” в Слов’янську. Частку вона придбала у 2017 році за понад 100 тисяч гривень. Також вона володіє 25% у ТОВ “Рибальсько-мисливський клуб «Діана»”, що теж працює у Слов’янську. Сам Валерій Радченко має 49% приватного підприємства “Рестро” вартістю 24,5 тисячі гривень і передав ці корпоративні права в управління.

Після подання щорічної декларації Радченко також повідомив про суттєві зміни у майновому стані. Так, у квітні 2026 року посадовець придбав житловий будинок у Словʼянську площею 57,5 квадратних метрів та земельну ділянку там само розміром 453 квадратних метри. Обидва обʼєкти оформлені на його імʼя, а джерелом набуття вказана Зінаїда Петрівна Радченко, яка, ймовірно, є родичкою посадовця. Вартість будинку та земельної ділянки у декларації зазначена однакова — по 5 тисяч гривень за кожний обʼєкт.

Заступник голови Михайло Тарасевич звітує про купівлю позашляховика та володіння торговим павільйоном

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Краматорської міської ради Михайло Тарасевич у декларації за рік вказав 1 237 640 гривень доходів від заробітної плати після вирахування податків. Це в середньому близько 103 тисяч гривень щомісяця. Крім того, виконком нарахував йому 2 460 гривень як подарунок у негрошовій формі.

Дружина посадовця Ірина Гарбуз цього року також мала дохід — 24 тисячі гривень від здачі майна в оренду ТОВ “Адмотіс”.

Серед майна Тарасевич задекларував чимало об’єктів нерухомості. У Краматорську йому належать квартира площею 54,1 квадратного метра, нежитлове приміщення площею 93,8 квадратного метра з оцінковою вартістю понад 1,4 мільйона гривень та гараж. У селі Стародубівка — житловий будинок площею 43,8 квадратного метра та земельна ділянка площею 2 450 квадратних метрів, обидва придбані ще у 2014 році. Також разом із Артемом Візіровим він є співвласником торгового павільйону площею 64 квадратні метри у Краматорську. Крім цього, посадовець орендує у Краматорської міської ради дві земельні ділянки у місті.

Ірина Гарбуз володіє квартирою у Миколаївці та з вересня 2025 року орендує квартиру площею 48 квадратних метрів у місті Перечин на Закарпатті.

У липні 2025 року Тарасевич придбав Lexus GX 470 2005 року випуску за 615 тисяч гривень.

Серед заощаджень у посадовця — 22 300 доларів та 13 400 євро готівкою. На рахунку дружини у “ПриватБанку” зберігається ще 6 195 євро.

Колишній заступник голови Андрій Безсонний задекларував два автомобілі, будинок на Лиманщині та валютне заощадження

Андрій Безсонний подав щорічну декларацію за 2025 рік як колишній посадовець — у грудні 2025 року він залишив посаду заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Краматорської міської ради.

Разом із ним у документі зазначені дружина Алевтина та двоє синів — Ігнат і Рінат.

За роботу у виконкомі Краматорської міської ради Безсонному нарахували 998 568 гривень зарплати (це сума після сплати податків). Крім того, він отримав 460 гривень як “додаткове благо” та подарунок у негрошовій формі на 2 тисячі гривень.

Також посадовець отримав “на руки” 18 078 гривень зарплати від ПАТ “Краматорське автотранспортне підприємство 11410” та 25 360 гривень відсотків від Ощадбанку.

З нерухомості подружжя володіє квартирою у Краматорську площею 76,4 квадратного метра, придбаною у 2007 році. У власності Безсонного в цьому ж місті є гараж площею 18 квадратних метрів — ним він володіє з 2013 року.

У квітні 2025 року посадовець придбав у Лиманській громаді житловий будинок площею 31,1 квадратного метра вартістю 44 600 гривень та земельну ділянку площею 1 500 квадратних метрів. Ще одна земельна ділянка площею 257 квадратних метрів у Ямполі Лиманської громади перебуває у його власності з 2020 року — тоді вона коштувала 6 400 гривень.

Транспортних засобів у родини три. Сам Безсонний має Volkswagen Arteon R-Line 2021 року випуску, придбаний у серпні 2021 року за 1 342 952 гривні. На дружину Алевтину записані Škoda Kodiaq 2019 року, куплена в 2019 році за 901 590 гривень, та ЗАЗ TF69YO 2012 року, куплений у 2013 році.

Готівкою Безсонний зберігає 20 тисяч доларів, дружина — 40 тисяч доларів та 27 тисяч гривень. На рахунках в Ощадбанку у посадовця — 6 516 євро та депозит на 61 487 гривень, у “ПриватБанку” — 15 238 гривень.

Корпоративних прав та фінансових зобов’язань у родині немає. Натомість дружина є бенефіціарним власником ТОВ “Крамавтомікс”, зареєстрованого у Краматорську.

Раніше журналісти Вільного Радіо дослідили, що задекларували нардепи від Донеччини за 2025 рік. У звітах — квартири й будинки в Україні та за кордоном, дорогі автомобілі, готівка у гривнях, доларах і євро, а також колекції годинників, ювелірних прикрас і творів мистецтва.