Соціальна адаптація ветеранів та допомога на іпотеку: як у Криворізькій ВА підтримуватимуть військових у 2026

1,8 млн грн запланували у Криворізькій ВА на підтримку ветеранів, військових та членів родин полеглих земляків. Це виплати до Дня захисників і захисниць, допомога на поховання, підтримка дітям зниклих безвісти.
Про заплановане фінансування журналісти Вільного Радіо дізнались з розпорядження начальниці Криворізької ВА Анни Черкашиної про затвердження програми “Підтримка ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дітей військовослужбовців України, захоплених у полон, осіб, зниклих безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби” на 2026 рік.
1 млн 841 тис. 000 грн передбачили на 2026 рік у Криворізькій ВА на підтримку військових, ветеранів та членів родин загиблих. Це гроші з місцевого, обласного бюджетів та інших джерел:
Отримати консультації щодо призначення виплат можна, звернувшись до сектору з питань соціального захисту населення Криворізької сільської ради за номером (050) 961-37-82 (завідувач Шавайда Римма Григорівна).
