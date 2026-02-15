Соціальна адаптація ветеранів та допомога на іпотеку: як у Криворізькій ВА підтримуватимуть військових у 2026

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

1,8 млн грн запланували у Криворізькій ВА на підтримку ветеранів, військових та членів родин полеглих земляків. Це виплати до Дня захисників і захисниць, допомога на поховання, підтримка дітям зниклих безвісти.

Про заплановане фінансування журналісти Вільного Радіо дізнались з розпорядження начальниці Криворізької ВА Анни Черкашиної про затвердження програми “Підтримка ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дітей військовослужбовців України, захоплених у полон, осіб, зниклих безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби” на 2026 рік.

1 млн 841 тис. 000 грн передбачили на 2026 рік у Криворізькій ВА на підтримку військових, ветеранів та членів родин загиблих. Це гроші з місцевого, обласного бюджетів та інших джерел:

щомісячна матеріальна допомога дітям, які мають статус члена родини загиблих, полонених, зниклих безвісти військових — 36 тис. грн для 1 дитини;

матеріальна допомога дітям зниклих безвісти — 5 тис. грн для 2 дітей;

матеріальна допомога членам родин загиблих військових — 60 тис. грн на 12 людей;

матеріальна допомога на іпотечне кредитування на придбання житла ветеранам війни — 200 тис. грн;

санаторно-курортне лікування ветеранів та членів сімей загиблих військових — 300 тис. грн на 10 людей;

матеріальна допомога до Дня Захисників і Захисниць — 700 тис. грн на 70 людей;

матеріальна допомога сім’ям зниклих безвісти — 75 тис. грн на 3 родини;

матеріальна допомога важкопораненим військовим — 100 тис. грн для 2 людей;

одноразова матеріальна допомога звільненим з полону — 150 тис. грн для 3 людей;

матеріальна допомога родинам на поховання полеглих військових — 150 тис. грн для 3 сімей;

забезпечення ветеранів війни лікарськими засобами, які не входять до переліку безкоштовних ліків від НСЗУ — 25 тис. грн;

соціальна адаптація ветеранів та членів їхніх сімей — 40 тис. грн для 2 людей.

Отримати консультації щодо призначення виплат можна, звернувшись до сектору з питань соціального захисту населення Криворізької сільської ради за номером (050) 961-37-82 (завідувач Шавайда Римма Григорівна).

