Соціальний центр матері та дитини з Донеччини надає тимчасовий прихисток на Дніпропетровщині: хто та як може звернутися

Донецький обласний соціальний центр матері та дитини, який нині працює на Дніпропетровщині, надає прихисток переселенцям у скруті. Звернутися туди можуть як вагітні жінки, так і мами з малечою. Які умови — читайте далі.
Там розповіли, що Донецький обласний соціальний центр матері та дитини приймає жінок із малечою, які опинилися в складних життєвих обставинах та вимушено виїхали за межі регіону. Зокрема, звернутися можуть:
жінки на сьомому-дев’ятому місяці вагітності;
матері або опікуни з дітьми віком від народження до 18 місяців;
ВПО з Донецької області, які перебувають у скруті.
Нині комунальний заклад працює у Дніпропетровській області та надає тимчасове розміщення, необхідну допомогу і соціальний супровід. Центр оснащений душовими, санвузлом, пральними машинами та кухнею для приготування їжею. Для дітей передбачені іграшки, дитячі ліжка, візочки та ігрові манежі.
Усі послуги можна отримати безоплатно, якщо подати необхідні документи:
направлення структурного підрозділу місцевої адміністрації, голови територіальної громади або транзитного хабу;
особиста заява — у разі самостійного звернення без направлення;
паспорт громадянина України або посвідка на постійне проживання;
свідоцтво про народження дитини.
Звернутися щодо консультації та допомоги можна за цим номером телефону: +38 (099) 423-51-60. Вони приймають дзвінки з 8 до 21 години.