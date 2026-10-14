 Соціальний центр матері та дитини з Донеччини надає тимчасовий прихисток на Дніпропетровщині: хто та як може звернутися
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Соціальний центр матері та дитини з Донеччини надає тимчасовий прихисток на Дніпропетровщині: хто та як може звернутися

Богдан Комаровський
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Донецький обласний соціальний центр матері та дитини, який нині працює на Дніпропетровщині, надає прихисток переселенцям у скруті. Звернутися туди можуть як вагітні жінки, так і мами з малечою. Які умови — читайте далі. 

Про це повідомили у Соледарській МВА.

Там розповіли, що Донецький обласний соціальний центр матері та дитини приймає жінок із малечою, які опинилися в складних життєвих обставинах та вимушено виїхали за межі регіону. Зокрема, звернутися можуть:
  • жінки на сьомому-дев’ятому місяці вагітності;
  • матері або опікуни з дітьми віком від народження до 18 місяців;
  • ВПО з Донецької області, які перебувають у скруті.
Нині комунальний заклад працює у Дніпропетровській області та надає тимчасове розміщення, необхідну допомогу і соціальний супровід. Центр оснащений душовими, санвузлом, пральними машинами та кухнею для приготування їжею. Для дітей передбачені іграшки, дитячі ліжка, візочки та ігрові манежі.
Соціальний центр матері та дитини з Донеччини надає тимчасовий прихисток на Дніпропетровщині: хто та як може звернутися
Умови проживання в Донецькому обласному соціальному центрі матері та дитини. Фото: Соледарська МВА

Усі послуги можна отримати безоплатно, якщо подати необхідні документи:

  • направлення структурного підрозділу місцевої адміністрації, голови територіальної громади або транзитного хабу;
  • особиста заява — у разі самостійного звернення без направлення;
  • паспорт громадянина України або посвідка на постійне проживання;
  • свідоцтво про народження дитини.
Соціальний центр матері та дитини з Донеччини надає тимчасовий прихисток на Дніпропетровщині: хто та як може звернутися
Умови проживання в Донецькому обласному соціальному центрі матері та дитини. Фото: Соледарська МВА

Звернутися щодо консультації та допомоги можна за цим номером телефону: +38 (099) 423-51-60. Вони приймають дзвінки з 8 до 21 години.

Нагадаємо, що власники зруйнованого житла можуть не платити за деякі комунальні послуги. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який це регулює. Раніше окремі управителі могли нараховувати платіжки для таких домівок.

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