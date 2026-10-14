Соціальний центр матері та дитини з Донеччини надає тимчасовий прихисток на Дніпропетровщині: хто та як може звернутися

Умови проживання в Донецькому обласному соціальному центрі матері та дитини. Фото: Соледарська МВА

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Донецький обласний соціальний центр матері та дитини, який нині працює на Дніпропетровщині, надає прихисток переселенцям у скруті. Звернутися туди можуть як вагітні жінки, так і мами з малечою. Які умови — читайте далі.

Про це повідомили у Соледарській МВА.