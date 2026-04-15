Власники зруйнованого житла можуть не платити за деяку комуналку: Зеленський підписав закон

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Власники зруйнованого або ж пошкодженого житла можуть не сплачувати низку житлово-комунальних послуг — президент Володимир Зеленський підписав закон, який це регулює. Раніше окремі управителі могли нараховувати платіжки для таких домівок. За яких умов можна не платити — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з картки законопроєкту №13155.

Як зазначають автори документа, раніше через відсутність чіткого законодавчого врегулювання окремі управителі — голови правлінь ЖБК та ОСББ — продовжували нараховувати платіжки за житлові послуги власникам знищеного чи пошкодженого житла. Однак законопроєкт, за який 25 березня проголосували 308 народних обранців, а нині підписав президент України, має це врегулювати.

Зокрема, ухвалені зміни дають українцям право не платити за управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений або зруйнований. Це стосується випадків, коли через пошкодження послуги фактично не надають — наприклад, в окремих квартирах, нежитлових приміщеннях або місцях загального користування. Звільнення від оплати діє до того моменту, поки будинок повністю не відновлять.

Водночас дату пошкоджень, знищення та відновлення визначатимуть комісії після обстеження. Вони фіксуватимуть категорію руйнування, яка стане підставою для:

зупинення або поновлення нарахування плати за комунальні послуги й абонентське обслуговування;

зупинення або поновлення нарахування або перерахунку чи коригування плати за житлову послугу за рішенням зборів співвласників;

зупинення нарахування плати за житлово-комунальні послуги людям, майно яких знищено й не підлягає відновленню;

зупинення сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до ухвалення рішення щодо такої пільги з урахуванням вимог статей 12 та 266 Податкового Кодексу України.

Під час воєнного стану й протягом року після його завершення нарахування платіжок за комунальні послуги враховуватиме обставини пошкодження чи знищення об’єктів нерухомості в зазначеному порядку.

Норми закону також діятимуть протягом усього воєнного стану та ще один рік після його завершення.

