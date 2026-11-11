Соцзахист, житло для ВПО та підтримка ветеранів: Соледарська ВА хоче обговорити, на що спрямувати 88,7 млн грн у 2027-му

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Влада Соледара запрошує обговорити програму розвитку громади на 2027 рік. Загалом посадовці планують спрямувати близько 88,7 мільйона гривень, найбільше — на соціальний захист, житло для переселенців і підтримку ветеранів. Розповідаємо, як долучитися до обговорення та запропонувати свої ідеї.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із проєкту Програми економічного і соціального розвитку Соледарської міської територіальної громади на 2027 рік.
За документом, у 2027-му ініціатива може обійтися місцевому бюджету в 87,3 мільйона гривень. Ще понад 1,3 мільйона — планують залучити коштом Донецької області.
Найбільша частина грошей — майже 55 мільйонів гривень — припадає на соціальний захист. З них 43,5 мільйона передбачають на допомогу, адаптацію та інтеграцію ВПО, а більш як 11,4 мільйона — на підтримку ветеранів війни, оборонців, членів їхніх сімей та загиблих.
Ще 13,8 мільйона гривень планують витратити на формування фонду житла для тимчасового проживання переселенців з-поміж жителів громади: усього йдеться про 14 таких обʼєктів. Забезпечення житлом у програмі називають однією з найактуальніших потреб місцевих.
Також у межах проєкту планують спрямувати:
Водночас сприяння зайнятості, підтримку підприємців і міжнародне співробітництво планують не фінансувати — робота в цих напрямках передбачає лише інформаційні та організаційні заходи. Також серед пріоритетів на 2027 рік посадовці вказують доступність освітніх і медичних послуг, підтримка молоді, розвиток партнерства з іншими громадами, цифровізація адміністративних послуг та створення передумов для відновлення громади.
Пропозиції та зауваження приймають з 12 листопада до 11 грудня 2026-го на офіційну електронну скриньку Соледарської міської ради: [email protected]. Там потрібно викласти чіткий зміст та зазначити такі дані:
Консультації надають за номером телефону: +38 (066) 987-29-13.
Нагадаємо, влада Соледарської громади погодила чотири нові рішення про компенсації за знищені будинки: цього разу сертифікати за програмою “єВідновлення” отримають власники нерухомості в Міньківці, Привіллі та Васюківці.