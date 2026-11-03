Ще чотирьом власникам зруйнованого житла в Соледарській громаді погодили компенсації: що відомо

Соледарська громада після вторгнення. Фото з російських джерел

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Місцева влада Соледарської громади погодила чотири нові рішення про компенсації за знищені будинки: цього разу сертифікати за програмою “єВідновлення” отримають власники нерухомості в Міньківці, Привіллі та Васюківці.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Соледарської МВА №403р.

Два сертифікати призначили для власників будинків у Міньківці, по одному — для Привілля і Васюківки. Компенсації заявникам видають як житловими сертифікатами, виготовленими з використанням Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій.

Міньківка, Привілля та Васюківка входять до тієї частини громади, яку в Україні офіційно відносить до території активних бойових дій, а не до зони тимчасової окупації. Через це в селах є можливість обстежувати житло дистанційно: комісія оцінює руйнування за фото- та відеодоказами.

Станом на 3 листопада в зоні активних бойових дій перебувають такі села громади: Бондарне, Васюківка, Голубівка, Діброва, Липівка, Міньківка, Никифорівка, Оріхово-Василівка, Пазено, Привілля, Федорівка Друга та Хромівка.

Нагадаємо, обласна влада Донеччини стверджує, що регіон готовий до опалювального сезону, однак для більш як 60% регіону тепло не подаватимуть на тлі посилених російських ударів. Натомість для місцевих розгорнуть “пункти незламності” та осередки обігріву, а ще роблять запаси твердого палива.