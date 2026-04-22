Спецтрибунал щодо агресії Росії пропонують фінансувати замороженими активами: що відомо

Україна сподівається, що Спецтрибунал за агресію РФ підготують у 2026 році. Ілюстративне фото: Getty Images

На квітень 2026 року головною перешкодою для запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України є відсутність фінансування. В Україні називають різні шляхи розв’язання проблеми, серед них — використання коштів країни-агресорки, які через повномасштабне вторгнення заморозили в іноземних банках.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив перший заступник керівника постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Сергій Соболєв.

“Є проблема з тим, що зараз немає коштів на функціонування трибуналу. Але є декілька джерел, де їх можна взяти. По-перше, це пряма допомога Європейського Союзу. Тобто це можливо фінансувати просто через окремі європейські країни з чіткою позицією Євросоюзу. А по-друге, це заморожені російські активи. Якби вони були розблоковані саме на цю благу ціль, то це б взагалі зняло всі питання”, — розповів Соболєв.

Депутат зазначив, що раніше поставив це запитання генсеку Ради Європи Алену Берсе на пленарному засіданні ПАРЄ. Той підтвердив, що роботу над розблокуванням такої можливості вже ведуть.

“Берсе підтвердив, що він дуже активно працює з Єврокомісією і буде скоро зустрічатись з єврокомісаром Майклом Макгратом. Заморожені активи є частиною «можливих обговорень» щодо фінансування. І що так, ідеально було б, якби були саме ці кошти і були використані, або якби це прямо профінансував Європейський Союз”, — передав слова Алена Берсе Сергій Соболєв.

Також посадовець стверджує, що реалізацію Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України гальмує позиція Нідерландів, адже її представники наполягають на будівництві приміщення для трибуналу з нуля.

“Це має бути спеціальний комплекс, який коштує дуже дорого і який вони хочуть будувати з нуля. Тож це теж відтерміновує, адже треба знайти десь такі шалені гроші. Формально на Нідерланди могла б вплинути європейська влада”, — зазначив депутат.

Нагадаємо, Україна очікує, що 2026 року завершать організаційну підготовку Спецтрибуналу щодо агресії Росії. Робота над його створенням триває в Гаазі. Міжнародний суд має розглядати відповідальність керівництва РФ за початок війни.