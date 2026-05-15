Зустріч міністрів закордонних справ Ради Європи в Кишиневі.

36 держав та Європейський Союз офіційно оголосили про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко зазначив, що відповідні заяви пролунали під час щорічної зустрічі міністрів закордонних справ Ради Європи у Кишиневі.

Про це генпрокурор заявив на особистій сторінці на Facebook.

Згідно з задумом, трибунал розслідуватиме справи та судитиме людей, які несуть особисту відповідальність за ухвалення рішень про агресію проти України. Справи планують розглядати й заочно, заявив генпрокурор Кравченко.

Він нагадав, що юридичне підґрунтя для запуску установи формується поетапно. 25 червня 2025 року Президент України та генсек Ради Європи підписали угоду про заснування трибуналу. 15 липня 2025 року Верховна Рада її ратифікувала. Країни-учасниці наразі мають завершити власні національні ратифікаційні процедури. Початковий етап роботи установи прийматимуть Нідерланди — у Гаазі.

“Офіс Генерального прокурора спільно з правоохоронцями документує та розслідує всі міжнародні злочини, вчинені Росією проти України. Станом сьогодні – їх понад 256 тисяч. Це понад 44 терабайти цифрових доказів і вже понад 1100 підозрюваних”, — зазначив генпрокурор.

Наступними кроками для створення спецтрибуналу будуть формування керівного комітету, робота підготовчої команди, визначення приміщення, добір суддів, прокурорів і персоналу, затвердження процедур та забезпечення фінансування, уточнив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, на квітень 2026 року головною перешкодою для запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України була відсутність фінансування. В Україні називають різні шляхи розв’язання проблеми, серед них — використання коштів країни-агресорки, які через повномасштабне вторгнення заморозили в іноземних банках.