“Спланувала подорож до Європи”: 100-річній жительці Донеччини оформили закордонний паспорт

100-річній жительці Донеччини оформили закордонний паспорт. Фото: ГУ ДМС у Донецькій області

Міграційники Слов’янського відділу оформили 100-річній жительці регіону закордонний паспорт. Жінка запланувала подорож до Європи, а ще хоче провідати онуків.

Про це розповіли у Головному управлінні ДМС у Донецькій області.

За їхніми словами, нещодавно до Словʼянського відділу міграційної служби звернулася 100-річна жителька області, аби оформити закордонний паспорт. Фахівці кажуть, що Олександра Іванівна народилася у 1925 році, однак донині не мала такого документа.

Жінка розповіла міграційникам, що вже спланувала подорож до Європи для відпочинку, а ще хоче відвідати онуків. Закордонний паспорт для неї пообіцяли виготовити вже цими днями.

“Бажаємо шановній пані Олександрі Іванівні міцного здоров’я, приємної подорожі, гарних вражень і ще довгих й щасливих років життя”, — написали представники служби.

Вони нагадали, що отримати адміністративні послуги з оформлення паспортних документів можна у будь-якому підрозділі міграційної служби за місцем звернення. Така процедура не залежить від реєстрації місця проживання.

