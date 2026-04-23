“Спланувала подорож до Європи”: 100-річній жительці Донеччини оформили закордонний паспорт

Міграційники Слов’янського відділу оформили 100-річній жительці регіону закордонний паспорт. Жінка запланувала подорож до Європи, а ще хоче провідати онуків.
Про це розповіли у Головному управлінні ДМС у Донецькій області.
За їхніми словами, нещодавно до Словʼянського відділу міграційної служби звернулася 100-річна жителька області, аби оформити закордонний паспорт. Фахівці кажуть, що Олександра Іванівна народилася у 1925 році, однак донині не мала такого документа.
Жінка розповіла міграційникам, що вже спланувала подорож до Європи для відпочинку, а ще хоче відвідати онуків. Закордонний паспорт для неї пообіцяли виготовити вже цими днями.
“Бажаємо шановній пані Олександрі Іванівні міцного здоров’я, приємної подорожі, гарних вражень і ще довгих й щасливих років життя”, — написали представники служби.
Вони нагадали, що отримати адміністративні послуги з оформлення паспортних документів можна у будь-якому підрозділі міграційної служби за місцем звернення. Така процедура не залежить від реєстрації місця проживання.
Нагадаємо, екіпаж “Білого Янгола” вивіз з прифронтової Олексієво-Дружківки 99-річну Валентину та її родину — доньку та зятя. Їх евакуювали одразу після російської атаки: вулиця, де мешкала родина, знищена вщент.